Faire respirer de l’azote à la personne jusqu’à son asphyxie… et son décès. Cette nouvelle méthode d’exécution doit être utilisée ce jeudi pour tuer Eugene Smith, un détenu américain de 58 ans condamné à mort. L’Etat d’Alabama, mais également ceux de l’Oklahoma et du Mississippi, ont ajouté l’hypoxie à l’azote à l’arsenal des méthodes de mise à mort utilisées dans le pays.

Mais l’Amérique du Nord est loin d’être la seule zone du globe où la peine de mort est encore pratiquée. Arabie saoudite, Irak, Iran, Egypte, Inde, Chine, Japon, Vietnam, Indonésie… Une cinquantaine d’États continuent de condamner des détenus à l’exécution capitale. Près de 900 personnes ont ainsi été exécutées en 2022 dans 20 pays selon le rapport annuel d'Amnesty International. Un chiffre qui n’inclut pas les exécutions ayant probablement eu lieu en Chine, en Corée du Nord et au Vietnam, où ces données sont classées secret d’État, ni les « exécutions » commises sur les théâtres de guerre. En tout, six méthodes d’exécution sont utilisées à travers le monde, sans qu’on puisse savoir laquelle est la plus pratiquée.

L’injection létale

Le condamné est sanglé sur une table, un cathéter installé dans une de ses veines. Une ou plusieurs substances médicamenteuses lui sont alors injectées à dose mortelle. Trois substances chimiques sont utilisées, selon Amnesty International : du thiopental de sodium, destiné à endormir rapidement le condamné ; du bromure de pancuronium, qui paralyse les muscles et provoque un arrêt respiratoire ; et du chlorure de potassium, qui provoque un arrêt cardiaque.

Utilisée depuis 1982 aux Etats-Unis, cette méthode létale est devenue plus difficile à réaliser ces dernières années. Car depuis 2010, un grand nombre de laboratoires pharmaceutiques s’élèvent contre l’utilisation de leurs produits pour procéder à ces mises à mort. De plus, plusieurs exécutions « ratées » ont relancé la controverse sur l’efficacité des injections létales dans le pays. Cette méthode a également été utilisée en Chine et au Vietnam en 2022, selon Amnesty International.

La lapidation

La lapidation est une forme d’exécution dans laquelle un groupe d’individus lance des pierres sur la personne condamnée jusqu’à ce que cette dernière décède d’un traumatisme contondant. L’article 102 du Code pénal iranien précise que les hommes seront enterrés jusqu’à la taille et les femmes jusqu’à la poitrine.

Cette forme d’exécution particulièrement cruelle est appliquée en cas d’adultère en Iran, au Soudan, au Brunei et en Afghanistan. Au Brunei, elle peut également être prononcée en cas de relations sexuelles entre personnes du même sexe.

En Iran, un moratoire sur les exécutions par lapidation a été prononcé en 2002, mais il n’a jamais été respecté. Au Soudan, le gouvernement avait promis, en 2015, de retirer la mort par lapidation comme forme de punition. Selon les groupes de défense des droits de l'homme, cette promesse n’a jamais été suivie d’effet.

La pendaison

Dans la plupart des pays où elle est pratiquée, la pendaison consiste à positionner le condamné sur une trappe, avant de lui passer la corde autour du cou. La trappe s’ouvre ensuite sous ses pieds et le corps chute. De cette façon, les vertèbres cervicales sont écartées, la moelle épinière coupée et la mort instantanée. En Iran, le condamné est soulevé et meurt par asphyxie.

De nombreux pays ont recouru à la pendaison en 2022 : le Bangladesh, l’Égypte, l’Irak, l’Iran, le Japon, la Birmanie, Singapour, le Soudan du Sud ou encore la Syrie.

La décapitation

En Arabie saoudite, la personne condamnée est amenée sur une place publique. Elle est obligée de s’agenouiller, tête baissée, avant de se faire couper la tête à l’aide d’un sabre. Parfois, les restes du supplicié sont crucifiés, « pour donner l’exemple », selon le ministère de l’Intérieur saoudien.

Cette méthode n’est plus pratiquée que par l’Arabie saoudite, selon Amnesty International. Pour rappel, la décapitation était pratiquée en France jusqu’à l’interdiction de la peine de mort en 1981.

La chaise électrique

Avec cette méthode, le condamné est sanglé sur une chaise en bois puis des électrodes sont placées sur son crâne rasé et autour de ses chevilles. Une haute tension y est administrée deux ou trois fois de suite pendant quelques secondes, jusqu’à provoquer son décès.

Seuls les États-Unis maintiennent la chaise électrique comme méthode d’exécution alternative à l’injection létale. En février 2008, la Cour suprême du Nebraska a officiellement prohibé l’usage de la chaise électrique dans cet État, jugeant que cette méthode était contraire à la dignité humaine et donc anticonstitutionnelle.

Par arme à feu

Cette technique d’exécution consiste à tirer une balle sur la personne condamnée afin d’endommager un de ses organes vitaux et de provoquer son décès. Dans certains pays, une seule arme est utilisée par un policier. Dans d’autres, la mort est donnée par un peloton d’exécution. L’un des fusils est alors chargé à blanc, permettant à chaque soldat de penser qu’il n’est pas l’auteur d’une balle mortelle.

En 2022, la mort par arme à feu a été pratiquée dans de nombreux territoires tels que l’Afghanistan, le Bélarus, la Chine, le Koweït, la Corée du Nord, la Palestine, la Somalie et le Yémen, selon Amnesty International.