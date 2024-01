Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ce mercredi ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Les agriculteurs sont en colère. Pour éviter l’embrassement de ce mécontentement qui monte en France mais aussi dans de nombreux pays européens, Gabriel Attal va recevoir à 18 heures à Matignon la puissante FNSEA ainsi que les Jeunes agriculteurs. Les deux syndicats attendent des « actes concrets » après le report de « quelques semaines » d’un projet de loi qui doit être étoffé. Sur le terrain, plusieurs actions sont en cours, notamment un blocage de l’autoroute A64 à hauteur de Carbonne en Haute-Garonne, provoquées par des charges financières et des normes environnementales jugées trop lourdes. La hausse progressive de la fiscalité sur le gazole non routier (GNR) amplifie également le ras-le-bol.

La route vers l’investiture républicaine ressemble de plus en plus à une autoroute bien dégagée pour Donald Trump. Le gouverneur de Floride Ron DeSantis, un temps perçu comme le principal rival de l’ancien locataire de la Maison-Blanche, a annoncé dimanche jeter l’éponge et se rallier derrière le milliardaire en vue de la présidentielle de novembre. Ce retrait de la course fait de l’ancienne gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley, le dernier obstacle à la nomination de Donald Trump, ultra-favori, comme candidat de son parti.

La fin progressive du « bouclier tarifaire » va très fortement se faire ressentir dans les portefeuilles, avant même la fin de l’hiver. Ce dimanche, le ministre de l’Economie a en effet annoncé que le prix de l’électricité va augmenter au 1er février. « La facture d’électricité sur les tarifs heure pleine/heure creuse va augmenter de 9,8 % au 1er février et sur les tarifs de base de 8,6 %. C’est-à-dire que pour 97 % des ménages français l’augmentation sera sous les 10 % », a déclaré Bruno Le Maire sur le plateau du journal de 20 heures de TF1. Cela concerne près de 20 millions de ménages abonnés à l’électricité, dont 10,6 millions au tarif de base, c’est-à-dire le tarif « bleu » d’EDF, fixe sans heures creuses. Pour environ 400.000 abonnés particuliers ayant souscrit une option dite « effacement jour de pointe », le tarif augmentera de 10,1 %.