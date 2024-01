L’enquête sur la disparition de Lina n’a toujours pas permis de la retrouver. Âgée de 15 ans, l’adolescente n’a plus donné signe de vie depuis qu’elle est partie à pied vers la gare de Saint-Blaise-la-Roche dans le Bas-Rhin. Depuis le 23 septembre et cette inquiétante disparition, les enquêteurs tentent de déterminer ce qui a pu arriver à la jeune femme, explorant notamment le passé de l’adolescente. Samedi, un nouvel élément glaçant est venu s’ajouter au dossier. D’après les Dernières Nouvelles d’Alsace, Lina avait porté plainte pour viols en 2022, soit un an et demi avant sa disparition.

La jeune femme s’était présentée avec sa mère pour porter plainte à la gendarmerie de Schirmeck le 27 juin, soit près de deux mois après les faits de viol qu’elle dénonçaient. Elle accusait deux jeunes majeurs de relations sexuelles contraintes lors d’une soirée entre amis. L’adolescente avait alors moins de 14 ans.

La plainte classée sans suite faute d’éléments

D’après les DNA, les deux jeunes majeurs avaient été entendus et confirmaient avoir eu une relation sexuelle avec la toute jeune femme mais niaient la contrainte. L’enquête avait débouché sur un classement sans suite pour « infraction insuffisamment caractérisée ». Un choix qui peut paraître étrange au vu du tout jeune âge de cette élève en CAP « aide à la personne » au moment des faits. L’avocat de la famille regrette qu’aucune confrontation n’ait été organisée.

Les deux hommes peuvent-ils être mêlés à cette disparition ? D’après nos confrères, ils ont évidemment été entendus par les enquêteurs mais ont pu fournir un alibi. La mère de la jeune femme devrait être reçue par la juge d’instruction pour faire un point sur l’enquête. Cela fait quatre mois que Lina n’a plus donné signe de vie.