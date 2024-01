Température négative généralisée ce matin et perturbation en approche : Le temps sera froid et ensoleillé samedi selon Météo-France, à quelques exceptions près, notamment sur le centre, le nord-est, et sur l’ouest en fin de journée. La journée sera froide mais bien ensoleillée après la dissipation de brouillards givrants qui affecteront le matin le centre, l’est et le nord de la France.

Mistral au sud, dépression par l’ouest

Au sud en revanche, le ciel sera dégagé dès le lever du jour et bien ensoleillé. Le Mistral atteindra 60 à 70 km/h en rafales en matinée mais faiblira ensuite. Au nord-ouest, outre la vigilance orange pour les crues importantes de la Dives (Calvados) et l’Orne (Orne), le temps sera calme. Le ciel sera aussi lumineux le matin mais il se voilera progressivement à l’approche d’une perturbation océanique. Le ciel se couvrira en fin de journée sur le Finistère, le vent de sud-ouest se lèvera et de faibles pluies arriveront la nuit suivante. Mais en contrepartie, le temps se radoucira nettement avec une remontée des températures.

Les températures seront glaciales le matin avec -4 à -10 degrés dans les terres sur pratiquement tout l’Hexagone, et localement encore inférieures sur les sols encore enneigés. On aura 0 °C au bord de l’océan et sur les régions méditerranéennes. Les maximales plafonneront entre 0 et 4 degrés sur le nord et l’est du pays, entre 4 et 8 sur le sud-ouest, 9 et 13 sur le sud-est, la Corse et la Bretagne.