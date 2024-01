Presque sept ans après les faits, le tribunal a tranché. La cour d’assises de Seine-Saint-Denis a condamné vendredi les trois policiers, à des peines de 3 à 12 mois de prison avec sursis.

Les trois membres des forces de l’ordre étaient envoyés devant la justice après l’interpellation en 2017 de Théo Luhaka, alors grièvement blessé à l’anus par un coup de matraque. Très médiatisée, l’ « affaire Théo » est devenue un cas emblématique des violences policières.

Une journée de délibération

Pour cette dernière journée de procès, la cour s’est retirée vers 10h00 pour délibérer. Peu avant, les accusés avaient pris une dernière fois la parole. « Je maintiens mes déclarations, je n’ai rien à rajouter », a indiqué le principal accusé, Marc-Antoine Castelain, 34 ans.

Il était poursuivi pour des violences volontaires ayant entraîné « une mutilation ou infirmité permanente » sur la victime, avec les circonstances aggravantes de sa qualité de personne dépositaire de l’autorité publique, avec arme et en réunion. Le fonctionnaire risquait jusqu’à quinze ans de prison.

Une affaire devenue emblématique

C’est parce que Théodore Luhaka garde des séquelles irréversibles de son arrestation le 2 février 2017 à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) que les policiers se sont retrouvés devant une cour d’assises pendant deux semaines. Un fait rare dans les affaires de violences policières.

Trois ans de prison avec sursis avaient été requis à l’encontre de M. Castelain, l’auteur du coup de matraque qui a blessé Théo Lukaha. Pour M. Dulin, 42 ans, et M. Hochart, 31 ans, l’avocat général avait requis respectivement six et trois mois de prison avec sursis. Le magistrat Loïc Pageot les a justifiées par l' « absence d’antécédent » judiciaire des trois accusés et le temps long de l’affaire, qui a basculé avec la vidéo de l’interpellation.

Cette affaire avait provoqué une vague d’indignation et des violences en banlieue parisienne. Théo Luhaka avait appelé au calme depuis son lit d’hôpital, où il avait reçu la visite de l’ex-président de la République François Hollande.