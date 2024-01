Dix ans en prison, huit ans dans la rue. Le compte est lourd pour Lionel, 51 ans, un sans-abri que 20 MinutesTV a rencontré au centre d’hébergement « La Mie de pain ». Quand il ne trouve pas de centre, Lionel dort dans le métro. Et on y « dort mal », confie-t-il. Originaire de Beziers, il a multiplié les petits boulots, serveur, cuistot. Les petits larcins aussi. Des « petites bêtises », sans réfléchir, juste pour « gagner de l’argent facilement ». Il plonge pour de bon à 34 ans. La prison, « c’est un lieu de crime, une concentration de récidivistes », dit-il.

Là-bas, le plus dur n’a pas été l’enfermement ou la promiscuité, mais bien la perte de ses proches. « Je sais que ma mère n’est pas morte de me voir enfermé, mais mon incarcération y a largement contribué », regrette-t-il. Deux ans plus tard, effondré de chagrin, son père meurt à son tour. « J’étais encore en prison », souffle le sans-abri. Depuis sa dernière libération il y a huit ans, Lionel est déterminé à ne pas replonger. « J’ai payé ma dette… Et je paye encore ! La rue, c’est pire que la prison. » Pour rester à flots, il ne touche ni à la drogue, ni à l’alcool, un « très mauvais trio » avec la rue.

Malgré la cinquantaine et la pauvreté, Lionel, qui vit du RSA et de la manche, rêve encore. Il espère retrouver un commerce, aimerait avoir sa camionnette pour devenir pizzaïolo et « servir les gens à la campagne ». Et retrouver le reste de sa famille dans le Sud, « les bras chargés de cadeaux » pour ses neveux et nièces. Huit ans qu’il ne les a pas vu, et ne veut pas les voir. « Pas sans argent. Pas comme ça », conclut-il en se désignant.