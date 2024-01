Il n’a jamais vraiment compté, mais il y en a eu plusieurs milliers, voire plus de 10.000. En une douzaine d’années, voilà combien Yago a serré de personnes différentes dans ses bras. Mais ne voyez pas en ce Suisse de 44 ans une sorte de Don Juan. Appelons le plutôt « free hugueur assidu », comme il se surnomme lui-même sur les réseaux sociaux. Car le truc de Yago, c’est de proposer des câlins gratuits, en tout bien tout honneur.

Accompagné de son panneau, il a longtemps arpenté son pays en quête d’inconnus à étreindre dans la rue. « Un bon hug, ça doit être sincère, réciproque, et durer plusieurs secondes, assure cet animateur radio à la longue barbe, qui a levé le pied depuis quelques années, notamment pas manque de temps. Au-delà du geste, ce que j’aime, c’est qu’il y a à chaque fois un véritable échange. »

Ce dimanche, en cette journée internationale du câlin, il est fort à parier que des passants se livreront à cette drôle de pratique un peu partout dans le monde. Depuis que ce mouvement est né au début des années 2000 en Australie, ils sont nombreux à vouloir imiter cet étudiant qui, déprimé par le fait de se sentir seul à Sidney - pourtant sa ville natale –, aurait été le premier à brandir l’écriteau « Free hugs » pour répandre des shots de tendresse autour de lui.

Une simple accolade pour « donner du plaisir aux gens »

La France n’a pas échappé à cette mode. Le mouvement n’a jamais réellement décollé, mais il a perduré. Et s’il n’est pas rare de voir fleurir un panneau lors de manifestations ou d’hommages, il n’y a pas toujours besoin de raison particulière pour se prendre dans les bras. « Comme les deuxièmes mardis de chaque mois, nous serons une petite dizaine dimanche à 16 heures rue Sainte-Catherine, confirme Francis, qui anime depuis 2017 le groupe Free Hugs Bordeaux. Pourquoi ? Tout simplement pour donner du plaisir aux gens pendant deux heures. C’est fou ce qu’une simple accolade peut créer comme sourires, chez des jeunes mais aussi des personnes âgées isolées. Pourquoi cela devrait être réservé à certaines occasions, et uniquement dans son cercle familial ? »

Vus parfois comme des originaux, ces « câlineurs acharnés » bordelais, « de tous âges et de tous horizons », peuvent se reposer sur la Science pour justifier leurs actes. En 2019, la psychologue Céline Rivière publiait une version enrichie de son ouvrage intitulé La câlinothérapie, rappelant comment le contact est nécessaire à la bonne santé du bébé mais aussi de l’homme, notamment grâce à la production d’ocytocine. « Même sous la pluie, malgré la fatigue physique à rester le bras levé, on en ressort dynamisé », promet de son côté Yago. Depuis, certains professionnels exploitent allégrement le concept, certains allant même jusqu’à ouvrir des cabinets dédiés…

Le Covid a freiné le mouvement

Mais la Science n’a pas été qu’une amie pour les free hugueurs. Car à Paris, il y a maintenant quatre ans qu’aucun inconnu n’a réellement pu profiter de ces quelques instants de réconfort. La faute au Covid-19 et à la fameuse distanciation sociale, qui a stoppé du jour au lendemain ces rendez-vous qui se tenaient devant Notre-Dame, le centre Pompidou, ou même dans le métro. « Ça avait le mérite de casser la coquille des gens qui n’ont plus l’habitude de se parler ou de se regarder, observe Miron, psychomotricien de 47 ans et coordinateur du groupe parisien. J’ai envie de reprendre le plus vite possible car au-delà du bienfait du câlin, il y a un message de paix, montrer qu’on est tous frères, on en a besoin. »

Si les free hugs semblent aujourd’hui davantage dispensés lors d’événements ou de conventions, Thierry n’a pas voulu attendre davantage pour relancer la pratique sur l’espace public, dans la région marseillaise. Pour sa première session, le mois dernier près d’un centre commercial d’Aix-en Provence, « ça a eu du mal à démarrer. Mais dès qu’un premier passant se lance, les gens viennent naturellement », dit-il.

Pour le rendez-vous de ce dimanche (14 heures) sur le Vieux-Port de Marseille, il a sa technique pour que tout se passe pour le mieux, notamment pour éviter certaines critiques liées au consentement. « J’essaie de trouver le regard et je comprends vite. Si on m’ignore, je laisse tomber. S’il y a un petit sourire, j’ouvre les bras et je laisse ensuite faire la spontanéité. Sans jamais forcer ! »