Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La neige a cessé sur une bonne partie de la France. Mais des risques de regel des routes pourraient affecter la circulation dans une large moitié nord de la France ce vendredi matin, au terme d’un épisode neigeux peu intense mais de plus en plus rare en plaine. Sur les deux tiers nord de l’Hexagone, les gelées seront généralisées, parfois fortes dans la nuit et au matin, avec des températures souvent comprises entre -2 et -5 degrés, parfois inférieures à -6/-8 sur les zones enneigées. Il faudra être très attentif au phénomène de regel des surfaces mouillées ou enneigées. Deux départements - Calvados et Orne - sont en vigilance orange en raison du risque de crues. Le froid continuera samedi, et il faudra attendre dimanche pour le redoux.

C’est dans un monde secoué par les conflits et la menace terroriste qu’Emmanuel Macron va s’adresser aux armées françaises. Le président de la République se rend vendredi à Cherbourg (dans la Manche) pour présenter ses vœux sur fond de guerre en Ukraine et l’économie de guerre, de conflit au Proche-Orient mais aussi en amont des Jeux olympiques de Paris. Lors de son discours prévu à 15h15 sur la base navale, selon l’Elysée, le chef de l’Etat « réaffirmera les principes qui guident le soutien de la France à l’Ukraine », où il compte se rendre en février pour la deuxième fois depuis le début de l’invasion russe en février 2022.

lls ont rejoint un club très fermé. Une fusée de SpaceX a décollé jeudi vers la Station spatiale internationale pour y emmener quatre passagers, dont un Suédois, un Italien et le premier Turc à se rendre dans l’espace, dans le cadre de la troisième mission privée du genre. Le lancement a eu lieu comme prévu à 16h49 (22h49 heure de Paris) du Centre spatial Kennedy, en Floride, avec une arrivée prévue samedi. Les membres de cet équipage sponsorisés par leur agence nationale passeront deux semaines dans l’ISS et réaliseront des missions scientifiques. Avant eux, seulement 273 astronautes ont séjourné à bord de la station spatiale, dont 163 Américains, 57 Russes, 11 Japonais et 4 Français.