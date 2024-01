La neige a cessé sur une bonne partie de la France. Mais des risques de regel des routes pourraient affecter la circulation dans une large moitié nord de la France jeudi soir et vendredi, au terme d’un épisode neigeux peu intense mais de plus en plus rare en plaine. La neige va gagner le Massif central et les Alpes dans la soirée. Faut-il pour autant dire adieu aux flocons ? Quelles sont les prévisions pour cette fin de semaine ? On fait le point.

Neige et gelées vendredi

Les conditions météorologiques seront plus calmes vendredi dans l’ensemble mais il fera encore très froid le matin, prévoit Météo-France. Attention, pour la soirée de jeudi, et la nuit, l’organisme de prévisions annonce de la neige jusqu’à basse altitude sur le nord du Massif central et les Alpes du nord.

Dans les sept départements (Cantal, Isère, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Savoie et Haute-Savoie) en vigilance orange neige jusqu’à minuit, on attend 5 à 10 cm en général, localement 10 à 15 cm dès 400/600 m. Deux départements - Calvados et Orne - sont en vigilance orange en raison du risque de crues.

Vendredi, sur les deux tiers nord de l’Hexagone, les gelées seront généralisées, parfois fortes dans la nuit et au matin, avec des températures souvent comprises entre -2 et -5 degrés, parfois inférieures à -6/-8 sur les zones enneigées. Il faudra être très attentif au phénomène de regel des surfaces mouillées ou enneigées.

Belles apparitions du soleil

Côté ciel, les nuages domineront du quart nord-est à l’Auvergne Rhône-Alpes. Ils se doubleront parfois de brouillards givrants au nord de la Seine et dans le Grand Est. Et il neigeotera encore à basse altitude sur le nord des Alpes. Ailleurs, le soleil fera de belles apparitions. L’après-midi se poursuivra sous un temps souvent ensoleillé même si des nappes de grisaille pourront résister localement. En revanche, l’ambiance restera bien hivernale avec des températures maximales qui plafonneront entre 1 et 5 degrés en général et resteront parfois négatives à l’est.

Sur le Sud-Ouest, les températures seront en forte baisse par rapport à la veille avec de faibles gelées possibles le matin et pas plus de 3 à 7 degrés l’après-midi. Le ciel sera souvent voilé en plaine, chargé et neigeux jusqu’à basse altitude sur le piémont et le relief des Pyrénées. On attend 1 à 3 cm vers 500 m et 5 à 10 cm au-dessus de 800 m.

Sur le pourtour méditerranéen, les températures s’inscriront le matin entre 1 et 6 degrés, 7 à 10 sur la Côte d’Azur. Elles atteindront 6 à 10 en journée, jusqu’à 13 à 15 degrés de Toulon à Nice. Le soleil sera fortement voilé sur les régions du sud-est, la pluie envahira la Corse en soirée. La tramontane mollira mais mistral en basse vallée du Rhône et Libeccio sur Balagne et Cap Corse atteindront 70 à 90 km/h en rafales.

Dimanche, début du redoux

Le froid se maintient et s’étend même jusqu’au Sud-Ouest pour la journée de samedi, assure Météo France. « Le mercure chute parfois localement sous les -10 °C, notamment au nord de la Seine, au sud de l’Auvergne, voire ailleurs au-dessus des sols enneigés. Les températures ressenties sont très basses ». Il va falloir patienter jusqu’à dimanche pour que le redoux s’amorce. « Il se confirme en début de semaine prochaine, avec le retour d’un flux océanique perturbé », précise le site. A vos écharpes d’ici là !