Trois personnes ont été mises en examen et placées en détention provisoire pour la mort d’un homme, tué à coups de marteau lors du vol de sa voiture à Rouen début décembre, a annoncé jeudi le parquet. Le corps d’un homme présentant d’importantes plaies, notamment à la tête, avait été découvert sur un parking ouvert proche de la place Carnot à Rouen le 7 décembre, rappelle dans un communiqué le procureur de la République de Rouen, Frédéric Teillet.

L’enquête menée par la direction territoriale de la police judiciaire de Rouen a permis d’identifier et d’interpeller ces derniers jours les trois auteurs présumés de ce meurtre, « deux hommes et une femme, consommateurs de produits stupéfiants et fréquentant les squats de Rouen », écrit le procureur. Ces trois personnes ont reconnu les faits, souligne M. Teillet.

Coups de massette à la tête

D’après leurs déclarations, ils s’étaient rencontrés quelques jours avant le crime et « ont formé le projet de voler une voiture et de se rendre en Belgique pour la revendre. » Ayant repéré un véhicule dans un parking, ils ont attendu son propriétaire, armés d’une massette pour l’assommer. A son arrivée, l’un des deux hommes a abordé la victime et, après quelques questions, lui a porté des coups de massette à la tête.

Les deux autres auteurs présumés ont déplacé le corps après l’avoir fouillé pour récupérer les clés du véhicule, le téléphone portable et la carte bancaire de la victime. Tous trois ont ensuite quitté les lieux à bord du véhicule de la victime mais sont tombés en panne. En fin de journée le 7 décembre à Louviers (Eure), ils ont tenté de s’en prendre à un chauffeur de taxi, qui a réussi à prendre la fuite.

Ils ont été interpellés en deux temps, les 10 et 15 janvier. Le parquet de Rouen a ouvert une information pour vol avec violence ayant entraîné la mort et tentative de vol avec arme.