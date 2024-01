Une arrestation après le drame. Un jeune homme de 20 ans a été placé en garde à vue jeudi, soupçonné d’être l’auteur du coup de couteau qui a coûté la vie à un adolescent de 14 ans mercredi soir à Saint-Denis, a appris l’AFP de source proche du dossier. Cet habitant de la commune s’est présenté de lui-même aux services de police, a ajouté cette source, précisant que les mobiles du meurtre n’étaient pas encore connus.

Coups de couteau et coups de pied

Vers 19h45 mercredi, Sedan, un adolescent de 14 ans, a été poignardé à mort sur le quai de la ligne 13 à la station de métro Basilique de Saint-Denis. Il a reçu un coup de couteau dans le dos et des coups de pied et poings, selon une source policière. Le garçon a été grièvement blessé avant de décéder sur place, malgré un massage cardiaque effectué par les pompiers.

Cet homicide a eu lieu dans un contexte de montée des tensions entre plusieurs quartiers de la commune depuis plusieurs jours, a expliqué la municipalité à la presse, sans qu’un lien ne soit formellement établi avec les faits.

La mairie interdit tous les attroupements

La mairie a pris jeudi un arrêté interdisant « tous regroupements et attroupements de personnes entraînant des occupations abusives, prolongées du domaine public portant atteinte à l’ordre et à la sécurité […] jusqu’au lundi 22 janvier à midi ». Le dispositif policier déjà en place a également été renforcé. « Des dizaines d’équipages de police sont mobilisées […] autour des établissements scolaires et des lieux fréquentés par les jeunes. Le mot d’ordre est de dissuader et d’être visible », selon la commissaire de Saint-Denis.

Le maire a également invité les parents à « inciter les adolescents et jeunes à rester à domicile ces prochains jours en dehors des temps scolaires et activités périscolaires ». Si les mineurs ne sont pas spécifiquement mentionnés dans l’arrêté, l’objectif est d’éviter un « match retour », dans le cas où l’hypothèse de rixes interquartiers se confirmait. Un rassemblement en hommage au collégien sera organisé samedi à 11h00 sur le parvis de l’Hôtel de Ville.