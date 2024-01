« Aidez-nous à retrouver Cyrille Picard ! » À l’occasion de sa campagne annuelle de communication, l’agence Europol a désigné cet homme, âgé de 54 ans, comme « le fugitif le plus recherché en Europe ». Il est soupçonné d’avoir tué, le 12 mai 2022, sa fille de 10 ans, retrouvée asphyxiée au domicile familial, à Veigy-Foncenex, en Haute-Savoie, près de la frontière suisse.

« Il est en fuite depuis ce jour », précise le commissaire de police Guillaume Lacassin, chef de la brigade de recherche des fugitifs, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. La dernière trace qu'en ont les enquêteurs date de trois jours après les faits. Ce père de famille a été aperçu en Charente-Maritime et y a abandonné son véhicule. Il est, depuis, introuvable et fait l’objet d’un mandat d’arrêt international. Il est susceptible d’avoir pris la fuite à la voile.

Le dispositif « most wanted »

Cyrille Picard fait environ 176 cm et a les yeux bleus. D’après la description sur le site d’Europol, il est considéré comme « dangereux ». « Il sait manier les armes et est capable de vivre avec très peu de ressources », détaille sa fiche. « Partout en France, en Europe et au-delà, si vous pensez détenir des informations sur un individu pouvant correspondre à la description de Cyrille Picard, contactez-nous par le biais de la plateforme », indique encore Guillaume Lacassin dans le message vidéo.

Chaque année depuis 2016, Europol lance une campagne « most wanted ». Pour cette septième édition, l’office européen de police a décidé de « mettre en lumière les superpouvoirs des citoyens » pour traquer les fugitifs et de devenir « un héros ».