Deux individus, cagoulés, se sont introduits ce jeudi matin vers 10 heures au sein du lycée Marguerite de Valois à Angoulême (Charente). Un élève et une enseignante ont été légèrement blessés par les agresseurs qui ont répandu du gaz lacrymogène dans l'établissement avant de prendre la fuite. Une vidéo tourne sur les réseaux sociaux, où l'on voit deux individus asséner un coup de poing à l'enseignante.

#Fin de l'intervention de la police nationale au Lycée Marguerite de Valois à Angoulême. Levée de doute faite. Les élèves vont bien et reprendront le cours de leurs activités cet après-midi. merci de votre coopération — Police Nationale 16 (@PoliceNat16) January 18, 2024





La police et les pompiers sont rapidement intervenus. « Le Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) a été activé, indique la préfecture de la Charente dans un communiqué, et l’ensemble des élèves ont été confinés le temps des vérifications et sécurisation par la police nationale. » La levée de doute par la police nationale, quant à la présence des individus dans l’établissement, s’est achevée à 11h50. et le PPMS.

Cellule d’urgence médico-psychologique

Des moyens de secours ont été déployés par le Sdis pour venir en soutien des élèves qui le souhaiteraient. La ministre de l’Education nationale Amélie Oudéa-Castéra a confirmé dans la matinée que la situation était sous contrôle, mais demande d’éviter le secteur pour ne pas gêner l’opération en cours. « Ne vous rendez pas sur place » exhorte également la police nationale sur Facebook.

Une opération de police est en cours au lycée Marguerite de Valois à Angoulême. Les élèves sont en sécurité.



À toutes les personnes à proximité, évitez le secteur et ne gênez pas l'intervention des forces de l'ordre. — Amélie Oudéa-Castéra (@AOC1978) January 18, 2024





« L’établissement a informé l’ensemble des parents » poursuit la préfecture, qui indique qu'une « cellule d’écoute de l’Éducation nationale a été constituée, prête à intervenir, et la cellule d’urgence médico-psychologique de l’hôpital est activée. »