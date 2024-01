Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ce mercredi ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Une partie de la France est sous un fin manteau blanc. Les chutes de neige, qui se sont poursuivies dans la nuit pour atteindre Paris avant l’aube, vont prendre fin progressivement ce matin dans le nord de la France et se décaler vers l’Est et le Centre, selon Météo-France. Un total de 25 départements sont désormais concernés par la vigilance orange « neige-verglas ». L’épisode de froid complique d’ailleurs la circulation dans de très nombreux départements. Dans la capitale, la RATP a ainsi annoncé mettre pour le moment à l’arrêt ses bus. Alors pour tout savoir sur cet épisode météo glacial, la rédaction de 20 Minutes se mobilise toute la journée avec un Live spécial « Froid en France ».

Ce n’est pas un déplacement que les LR vont apprécier regarder. Ce jeudi après-midi, Emmanuel Macron va se rendre à Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, avec sa ministre de la Culture Rachida Dati pour une visite des Ateliers Médicis, un lieu dont le but est de faire émerger des voix artistiques nouvelles en lien avec les territoires. Selon l’Elysée, « lors de ce déplacement, le chef de l’Etat échangera avec des jeunes des communes de Clichy et Montfermeil sur l’émancipation par la culture. Il réaffirmera sa volonté de continuer à œuvrer pour donner un meilleur accès à la culture et d’en faire un levier d’égalité des chances, dans les quartiers populaires, en zones rurale et urbaine ». Mais ce déplacement aura surtout une forte dimension politique puisque le président s’affichera avec l’ancienne ministre de la Justice de Nicolas Sarkozy et dont la nomination dans le gouvernement de Gabriel Attal a fait sensation.

Au nord de Paris, la ville de Saint-Denis a connu mercredi un fait divers tragique. Un adolescent de 14 ans a été tué d’un coup de couteau sur le quai du métro, au cours d’une rixe entre plusieurs personnes, a-t-on appris auprès du parquet de Bobigny et de sources policières. Les faits se sont déroulés en début de soirée dans la station Basilique de Saint-Denis sur la ligne 13. Le jeune homme a été grièvement blessé avant de décéder, malgré un massage cardiaque effectué par les pompiers. A ce stade de l’enquête, il n’y a pas encore eu d’interpellation.