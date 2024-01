« A vos utérus, prêtes… FIV ! » Emmanuel Macron a profité de sa grande conférence de presse hier pour annoncer une grande course contre la baisse de la natalité en France, façon poursuite de biathlon. Le président a fait le constat d’un taux de fécondité en berne, et veut rattraper la barre des deux enfants par femme. Dans le chargeur de son « réarmement démographique », le Martin Fourcade de l’Elysée a placé une balle nommée « plan de lutte contre le fléau » de l’infertilité, qui a « beaucoup progressé ».

Mais y a-t-il vraiment une hausse de l’infertilité sur le plan médical ? Que peut contenir ce plan pour améliorer la fertilité des Françaises et des Français ? S’agit-il d’une vraie question de santé publique ou d’une balle de pioche de communication politique ? 20 Minutes fait le point avec le docteur Nasrine Callet, gynécologue à l’Institut Curie.

L’infertilité est-elle vraiment en hausse en France ?

Selon la définition de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), on considère qu’il y a infertilité après 12 mois d’essais de grossesse sans succès dans un couple. Ce qui représente, selon un rapport du Pr Samir Hamamah et de Salomé Berlioux en 2022 remis au ministère de la Santé, un couple sur quatre et 3,3 millions de Français et Françaises. « Il y a une hausse de l’infertilité d’un pont de vue médical, mais pas si importante que ça », nuance Nasrine Callet.

La gynécologue évoque une « multiplicité » de facteur, à commencer par les causes « exogènes », et notamment les cancers. Elle pointe également « la pollution, les pesticides », en particulier dans la hausse de l’infertilité masculine, et le « facteur stress ». « L’incertitude de la vie, la crainte de la guerre, l’instabilité de l’emploi, le facteur financier », énumère le médecin, sont autant d’éléments qui peuvent aussi bien jouer médicalement que mener à une « infertilité volontaire ». « Vers 30 ans, environ 35 % des femmes ne veulent pas d’enfants », compte-t-elle. Un chiffre proche de celui d’une enquête Ifop, dans laquelle 30 % des femmes en âge de procréer déclaraient ne pas vouloir d’enfant.

Comment peut-on lutter contre l’infertilité ?

Mais recentrons le problème de l’infertilité sur ceux qui veulent des enfants. Comment les aider ? Pour Nasrine Callet, le gouvernement peut agir à plusieurs échelles. A commencer par donner des moyens. « On manque de centres de PMA, les délais sont très longs », commence-t-elle. L’engagement de longue date du chef de l’Etat de faciliter le recours à la PMA, y compris pour les femmes seules, pourrait aller dans ce sens.

La gynécologue défend aussi l’importance de « sensibiliser les médecins » et de « mettre en place des consultations de recherche d’infertilité », et insiste sur « le remboursement et la prise en charge ». De manière plus large, elle invite le gouvernement à mener « une politique de lutte contre la pollution et tout ce qui peut détériorer » la fertilité. Ainsi, le rapport de 2022 pointe les facteurs liés au mode de vie (obésité, tabac, alcool, etc.) dans la baisse de la fertilité. A plus long terme, l’investissement dans la recherche est également nécessaire, notamment pour améliorer la condition des femmes atteintes d’endométriose.

Est-ce un enjeu de santé publique ou une question d’abord politique et économique ?

Cette baisse de la fertilité n’est pas une nouveauté, même si elle s’accélère. Surtout, elle est à relativiser au regard de l’exception qu’a longtemps été la France dans les pays occidentaux. Face à une population vieillissante, la question de la natalité « recoupe celle des retraites et de l’immigration économique », deux sujets brûlants en 2023 sur le plan politique, note Nasrine Callet. « Le but essentiel n’est pas de s’occuper des femmes infertiles », tranche-t-elle.

Le sujet n’est d’ailleurs pas neuf dans la cible d’Emmanuel Macron. Le plan de lutte contre l’infertilité était déjà prévu par la loi de bioéthique de 2021, et avait d’ailleurs conduit à la remise du rapport en 2022 à Olivier Véran. A l’époque, l’exécutif avait assuré vouloir transformer ce rapport en « une stratégie de lutte contre toutes les causes d’infertilité pour le printemps 2022 ». Avec une ministre de la Santé qui s’était opposée au Mariage pour tous puis à l’extension du délit d’entrave à l’IVG derrière la carabine, cette stratégie repart-elle de zéro avec l’annonce d’Emmanuel Macron, ou va-t-elle enfin entrer en vigueur ?