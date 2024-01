Le voisin du premier étage qui tient absolument à prendre l’ascenseur avec vous. La caisse du supermarché qui n’avance plus à cause de ce client parti peser à la dernière seconde des courgettes qu’il pensait « à la pièce ». Le sadisme de votre pote dont la passion est de spoiler les meilleures séries/films de la Terre.

L’idée de départ est simple : s’intéresser à ces petits gestes « relous » qui nous titillent au quotidien. A ce « sentiment de toute-puissance qui nous fait dire “si je ne le fais pas, l’autre le fera, donc autant le faire moi” », comme le décrit le psychologue Robert Zuili, auteur du Pouvoir des liens (éd. Mango, septembre 2023).

Ces petites choses reloues, elles sont légion. Et surtout, surtout, elles nous concernent tous. Car finalement, « nous sommes tous le relou de quelqu’un ». Surtout à vélo, sur la route.

Le fait relou

Englué dans les bouchons à une heure où on a le choix entre écouter Jérôme Rothen débiter des salades et prendre un shot d’infos anxiogènes sur les radios plus sérieuses, le tout dans un Paris asphyxié après une journée de boulot au moins aussi interminable que cette phrase, un automobiliste prend, comme chaque jour telle intersection à droite sur le chemin du retour. Pas de bol, il n’avait pas anticipé ce vélo lancé à un bon 15 km/h dans son angle mort avant de s’engager. Enfin, juste assez pour ne pas le faucher, mais pas suffisamment pour éviter les deux tapes réglementaires sur le capot et le « oh, ça va pas connard ? » syndical du vélotafeur mécontent. Mérité. Après tout, il a fauté, on est en France, la râlerie et l’insulte font partie de notre patrimoine culturel, jusqu’ici tout va bien.

L’affaire aurait pu s’arrêter si la Go Pro du cycliste mécontent n’était pas venu fourrer son nez là-dedans. Une fois chez lui, ce dernier s’empressera de visionner 3.000 fois la scène avant de la poster sur les réseaux, les forums et tout ce qu’internet a de beau à offrir, pour s’en plaindre. Le monde doit savoir l’ignominie dont il vient d’être victime, il y va de l’intérêt général. Le verdict de ce procès où le juge est partie sera sans appel. La peine de mort pour l’automobiliste pour participation active au grand complot contre les cyclos, qui ont peur eux la supériorité morale suprême : ils sauvent tous les jours la planète.

Pourquoi c’est mega relou ?

Parce que le cycliste urbain-caméraman-twitto trouve TOUJOURS un truc pour chialer, au point de perdre toute notion de la gravité d’une situation donnée. Un passant tête en l'air ou le véhicule utilitaire en warning, plantés au milieu de la piste cyclable, ou pire, une branche d’arbre mal taillée par les jardiniers de la ville (HIDALGO DEMISSION) qui pousse à faire un écart, seront logés à la même enseigne qu’un chauffard dégénéré. Même quand il ne se passe rien, il se passe un truc, les voitures qui ne laissent pas de place pour se faufiler entre elles et le trottoir, quel drame ! C’est l’escalade de la chouinerie à la moindre contrariété.

Freddy Gladieux a d’ailleurs très bien su retranscrire le ridicule de ces lamentations en parodiant les vélotafeurs parisiens dans plusieurs vidéos. Petite tendresse pour la palette à Doudouce au ralenti de la chute de la trottinette électrique sur la piste verte, boulevard Magenta.

Les arguments des relous

Le clignotant oublié est l’argument le plus commun même si pas toujours justifié (c’est le jeu de la vidéo, on peut aussi chipoter pour montrer que oui, à la 36e seconde, le cligno était allumé). Facilement contre-attaquable par un « oui, mais tu tentes le dépassement à droite dans un angle mort ». Argument beaucoup plus solide, les accidents graves. En 2022, selon les statistiques de l’Observatoire national interministériel de la Sécurité routière (ONISR), il y a eu 245 décès de cyclistes en France. Un chiffre en baisse par rapport à l’année précédente mais qui démontre s'il le fallait la vulnérabilité des deux-roues dans l'espace public.

Que dit la science ?

Que ces gens vivent dans un climat hautement anxiogène et qu’ils sont profondément malheureux. Saverio Tomasella, psychanalyste et auteur du Syndrome de Calimero (éd. Albin Michel), pousse la réflexion plus loin. Trois leçons à retenir :

> « Ces cyclistes sont surfocalisés sur eux-mêmes, sur leur stress en conduisant leur vélo et sur toutes les personnes qui vont les empêcher d’être tranquilles. Plus que le syndrome de Calimero, ce sont de gros râleurs qui ont pris la posture du "ça ne va pas et je vais vous le montrer". »

> « L’obstination dont font preuve ces gens a des explications neurologiques. Si on dresse notre cerveau à surveiller, contrôler quelque chose, il va en redemander. Il va vouloir qu’on surveille encore mieux cette situation et qu’on agisse en conséquence, au point d’en devenir drogué, dépendant de ce contrôle et de cette surveillance. Un jour, on a été indigné par le mauvais comportement d’un automobiliste, on a même eu peur, et à partir de ce jour-là, on s’est fait une obligation non plus de s’assurer de sa sécurité en conduisant, mais de repérer tous les travers des autres conducteurs. Dans les grandes agglomérations, c’est sûr que ça risque d’arriver. »

> « Pour sortir de ça, il faudrait débrancher les moyens techniques qui nous permettent de filmer ce qu’il se passe. Râler, souffler, voire insulter l’autre, et c’est fini, on passe à autre chose cinq minutes après. On n’en fait pas une grande affaire d’espionnage où on crée des dossiers, un truc paranoïaque où on va noter la moindre bévue de l’autre. Le mieux restera toujours d’exprimer son mécontentement sur le coup. »

Le truc infaillible pour faire comprendre au relou qu’il est relou

Le mettre face à ses propres méfaits. Et il y en a pléthore. Les feux rouges grillés pas toujours à bon escient, les piétons frôlés à 20 à l’heure – combien d’entre eux détestent les cyclistes comme ces derniers haïssent les voitures – parce qu’il y a peut-être un KOM Strava à la clé, les priorités à droite facultatives, les rétroviseurs sacrifiés sur l’autel du « faut absolument que je passe entre ces deux voitures pour surtout pas poser pied à terre ».

Photographe et lui-même cycliste à Paris, Philippe Lopez avait exposé l’année dernière le fruit d’un an passé au bord des grands axes parisiens de mobilité douce (Rivoli, Sebastopol, etc.). Son témoignage est clair : des entorses au code de la route constantes, et un peloton certes apaisé par l’absence de voitures mais pas moins désordonné, avec, ironiquement, des embrouilles entre cyclistes. « Oui, ils commencent à s’engueuler entre eux. Ils peuvent s’envoyer des mots un peu crus, ils se répondent, comme les automobilistes. Finalement, ce sont les mêmes mais à vélo. » Une belle leçon d’humilité à retenir avant de diffuser le petit accroc tout pourri sur la route du taf.