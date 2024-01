Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ce mercredi ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

C’est un exercice auquel le chef de l’Etat ne s’était pas prêté depuis cinq ans, hors campagne pour sa réélection. Mardi soir, depuis la salle des fêtes de l’Elysée et en « prime time » à la télévision, Emmanuel Macron a tenu une grande conférence de presse présentée par son entourage comme une « nouvelle étape » de son « rendez-vous avec la Nation ». Le président en a surtout profité pour décliner sa thématique du « réarmement », qu’il avait entamé lors de ses vœux du 31 décembre. Et celle-ci est clairement sur un axe assez conservateur, avec pèle mêle : le test de l’uniforme à l’école qui sera généralisé s’il est concluant ; une politique nataliste via un nouveau congé de naissance et un grand plan contre l’infertilité ; la poursuite de la politique de prohibition contre la drogue ; plus de présence policière dans les rues ou encore l’apprentissage obligatoire de « La Marseillaise » à l’école. Mais au final, le chef de l’Etat n’a pas convaincu beaucoup de monde hors de sa famille politique, pas même chez LR, avec Éric Ciotti qui a dénoncé « un long exercice d’autosatisfaction ».

Une partie de la France va avoir froid ce mercredi et va devoir faire preuve de vigilance. Des pluies verglaçantes et des précipitations neigeuses s’abattent en effet sur un tiers nord de l’hexagone. Un total de 36 départements allant du Haut-Rhin au Finistère ont été placés en vigilance orange neige-verglas ou pluie-inondations, selon le bulletin de vigilance de Météo-France de 06h04, la circulation s’y annonçant compliquée « possiblement pour une durée relativement longue ». Alors pour tout savoir sur cet épisode météo difficile, la rédaction de 20 Minutes se mobilise toute la journée avec un Live et des articles.

Les sportifs tricolores savent désormais comment ils seront habillés dans moins de 200 jours. Les tenues officielles de l’équipe de France confectionnées par le Coq sportif pour l’entraînement, déambuler au village olympique et monter sur les podiums des JO de Paris-2024, ont été dévoilées mardi soir au siège du Comité olympique sportif français. Au total : plus de 1.100 modèles pour habiller près de 800 athlètes, dans 63 disciplines olympiques et paralympiques. Ces tenues, dont 80 % seront entièrement fabriquées à l’usine historique basée à Romilly-sur-seine dans l’Aube, ont été dessinées par le styliste Stéphane Ashpool, avec « la mixité comme ligne directrice » et un clin d’œil à celles de l’équipe de France de 1924.