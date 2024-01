Janvier rime pour beaucoup avec bonnes résolutions. Pour le restaurateur Adrien Martin, qui tient le Samy’s Diner, à Le Sequestre, près d’Albi, dans le Tarn, c’était l’occasion de revisiter le « Dry January » en inventant un nouveau concept : le « No phone January ». Le principe est simple, ne pas utiliser son téléphone à table. 20 Minutes se penche sur cette nouvelle initiative avec son créateur.

D’où vous est venue l’idée d’une telle mesure dans votre restaurant ?

Je me suis rendu compte que beaucoup de gens passent énormément de temps sur leur téléphone lors des repas. Je reçois régulièrement des familles, et on constate que chacun scrolle sur TikTok ou sur un autre réseau social presque constamment. Du coup, ça se répercutait aussi sur la relation entre le client et le serveur. Souvent le client n’écoute qu’à moitié et est vraiment déconnecté sur le moment. J’ai donc décidé de mettre en place ce jeu, afin d’inciter les clients à se « reconnecter » entre eux. Bien sûr, on n’est pas à l’école, on ne confisque pas les téléphones, si le client souhaite passer un coup de fil urgent, il n’y a aucune contrainte. C’est vraiment plus une incitation. En échange, si le défi est relevé, le restaurant offre un café, un thé ou un digestif.

Quelles ont été les réactions des clients ?

Beaucoup ont d’abord été surpris. Mais ce ne sont pas toujours ceux à qui l’on pense qui l’ont le plus été. Par exemple, une fois, un vieux monsieur m’a répondu : « Ah bon ? Mais qu’est-ce qu’on va faire ? » Ce qui témoigne quand même de la réalité que j’avais pu observer. Mais malgré cette surprise, les clients ont super bien accueilli le changement, et se prêtent facilement au jeu. Je dirai que 95 % d’entre eux relèvent le défi. C’est énorme !

Quels sont les premiers résultats qui en ressortent ?

Je constate clairement que les gens parlent plus entre eux, échange plus facilement. Pour les serveurs aussi, ça change tout car ils ont aussi un meilleur contact avec les clients donc même eux sont contents.