Une année record. Le nombre d’entrées irrégulières dans l’Union européenne a augmenté de 17 % en 2023 par rapport à l’année précédente, atteignant le niveau le plus élevé depuis 2016, a annoncé mardi l’Agence européenne de surveillance des frontières, Frontex.

Frontex, basé à Varsovie, a indiqué qu’il s’agissait d’une « hausse significative du nombre d’entrées irrégulières aux frontières en 2023, le plus élevé depuis 2016 », précisant que ce nombre s’était élevé à 380.000, dont 41 % via la Méditerranée centrale. Deux autres routes de migrations les plus fréquentées en 2023 passaient par les Balkans occidentaux (26 %) et la Méditerranée orientale (16 %).

« Les Syriens ont représenté plus de 100.000 passages irréguliers l’année dernière, soit le nombre le plus élevé parmi toutes les nationalités », suivis par les Guinéens et les Afghans, précise Frontex dans un communiqué. « Ces trois premières nationalités représentaient plus d’un tiers de toutes les détections. »

Environ 10 % des entrées irrégulières ont été effectuées par des femmes et quasi autant par des mineurs. Ces données annuelles confirment « une tendance à la hausse constante au cours des trois dernières années », constate encore l’agence.