Ça bout dans les cuisines. La récente loi immigration ne passe dans une partie du milieu de la restauration. Des centaines de professionnels du secteur, dont plusieurs chefs de renom, ont publié mardi un manifeste. Ils veulent ainsi rappeler les valeurs d’hospitalité de la cuisine française et assurer leur soutien aux nombreux sans-papiers travaillant dans le secteur.

« Nous nous opposons à cette loi et demandons qu’une véritable politique d’intégration, notamment par le travail, soit mise en place, au bénéfice de notre secteur et pour la société tout entière », écrivent-ils dans ce texte signé par 200 personnalités du monde de la cuisine. Parmi elles, les chefs étoilés ou anciennement étoilés Olivier Roellinger, Michel Bras et Mauro Colagreco, mais aussi la jeune garde de la cuisine multiculturelle, comme Manon Fleury ou Abdel Alaoui.

« Nous placerons toujours le talent, l’envie et le courage avant une nationalité, une origine ou un statut administratif », fait encore valoir le manifeste, qui rappelle que le secteur a besoin de « former, recruter et faire évoluer des dizaines de milliers de personnes ».

Sur la régularisation des sans-papiers dans les métiers dits en tension, le texte final de la loi sur l’immigration a revu ses ambitions à la baisse, en donnant aux préfets un pouvoir discrétionnaire de régularisation. Adopté par le Parlement le 19 décembre, le texte restreint le versement des prestations sociales pour les étrangers, instaure des quotas migratoires, remet en question l’automaticité du droit du sol et rétablit un « délit de séjour irrégulier ».

« La cuisine, patrimoine français, doit une partie de son excellence à son ouverture sur le monde », rappellent les deux jeunes chefs colombiens à l’initiative du manifeste, Esteban Salazar et Juan Pablo Rojas Pineda, qui ont d’abord lancé un appel sur les réseaux sociaux et qui préparent un dîner caritatif le 29 janvier au tiers lieu Ground Control à Paris.