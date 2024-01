« Ça doit être tellement triste », « franchement, j’aurais pas aimé », « tu ne t’ennuyais pas quand tu étais petit ? »… Chaque enfant unique a déjà entendu l’une de ces remarques. Longtemps plaintes, les personnes sans frère ni sœur deviennent d’ailleurs de plus en plus nombreuses. Car les Français font de moins en moins de bébés. En 2023, 678.000 enfants sont nés en France, selon l'Insee. C’est 6,6 % de moins qu’en 2022, et près de 20 % de moins qu’en 2010. Les femmes font en moyenne 1,68 enfant en 2023, contre 1,79 en 2022.

Face à cette situation, 20 Minutes s’interroge : Les remarques faites à l’encontre des enfants uniques sont-elles fondées ? Et si être le seul enfant de la famille avait plein d’avantages ? On aimerait avoir votre avis !

Vous êtes enfant unique et vous avez très bien vécu cette situation durant votre jeunesse (et même aujourd’hui) ? Pourquoi ? Quels étaient les avantages à être « seul(e) » à la maison ? Vous pensez avoir pu faire plus de choses avec vos parents ? Vous avez apprécié les avoir rien que pour vous ? Cela vous a poussé à vous faire des tas d’amis ? Ou au contraire, regrettez-vous de ne pas avoir eu de frères et sœur ? Racontez-nous