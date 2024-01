Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ce mercredi ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Après la nomination d’un nouveau gouvernement, voici venu le temps des explications. Dans le cadre d’une conférence de presse à l’Élysée, Emmanuel Macron va présenter ce soir les grands axes de l’action qu’il entend mettre en œuvre avec son nouveau Premier ministre Gabriel Attal pour relancer un quinquennat à la peine. Rendez-vous est donné à 20h15, au beau milieu des journaux télévisés, avec le souci de s’adresser au plus grand nombre à cette heure de grande écoute. Diffusé sur TF1, France 2 et les chaînes d’information, l’exercice présidentiel devrait durer une heure et demie à deux heures dans la grande tradition « gaullienne » de la Ve République, relève-t-on à l’Elysée.

Amélie Oudéa-Castéra est en opération déminage ce mardi. Par un déplacement symbolique, elle va en effet tenter d’éteindre le premier gros couac - dont elle est à l’origine - du gouvernement Attal. La ministre de l’Education va se rendre à l’école publique Littré, d’où elle avait retiré son fils aîné pour le mettre dans le privé. La visite dans cet établissement du 6e arrondissement de Paris aura lieu « en fin de matinée », « pour aller à la rencontre des professeurs et l’équipe dirigeante de l’établissement, et échanger avec eux », a-t-on précisé dans l’entourage de la ministre, confirmant des informations de BFMTV.

Pour Donald Trump, si la victoire est sans surprise, elle est surtout écrasante. L’ancien locataire de la Maison-Blanche a remporté lundi soir dans l’Iowa la première des primaires républicaines, un résultat annoncé une demi-heure à peine après le début du vote et qui consolide son statut de grand favori de la droite pour la présidentielle américaine de novembre. Le magnat de 77 ans, quatre fois inculpé au pénal, laisse loin derrière lui ses principaux rivaux Ron DeSantis et Nikki Haley avec 51 % des voix, selon des résultats quasi définitifs. Il se rapproche ainsi d’un probable duel final avec le démocrate Joe Biden, l’actuel occupant du bureau ovale.