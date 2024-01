« C’est écœurant ». Nordahl Lelandais, qui purge une peine de réclusion à perpétuité pour le meurtre de la petite Maëlys de Araujo, est devenu il y a « quelques mois » père d’un enfant qu’il a eu avec une femme connue quand il était détenu en Isère, selon des sources pénitentiaires lundi.

« C’est écœurant, à gerber. Nous nos enfants n’ont pas eu le droit de vivre », a réagi sur sa page Facebook la mère de Maëlys, Jennifer Maeco De Araujo, jugeant « dommage que la castration chimique ne soit pas utilisée en France ». « Il mérite rien, il a tous les droits, nos enfants avaient le droit d’exister, d’avoir un avenir », a-t-elle encore estimé.

Il a rencontré la mère de son enfant en prison

Actuellement détenu au centre pénitentiaire alsacien d’Ensisheim (Haut-Rhin), l’une des prisons françaises pour longues peines, l’ancien maître-chien a rencontré la mère alors qu’il était détenu à la prison de Saint-Quentin-Fallavier, a indiqué à un correspondant de l’AFP l’une de ces sources.

Elle a « entre 33 et 35 ans » et s’est installée à Ensisheim, a précisé cette même source, selon laquelle l’enfant a été conçu dans la prison alsacienne. Celle-ci dispose de petits logements où les détenus peuvent s’isoler avec un ou des proches. « Il est papa depuis quelques mois », a précisé une autre source pénitentiaire. Selon le quotidien Le Parisien, l’enfant est âgé de « deux mois ».

Condamné à perpétuité

Nordahl Lelandais, 40 ans, a été condamné en février 2022 par les assises de l’Isère à la réclusion criminelle à perpétuité assortie de 22 ans de sûreté pour l’enlèvement et le meurtre de Maëlys, 8 ans, lors d’une soirée de mariage en août 2017. Il a aussi été condamné en mai 2021 à Chambéry à 20 ans de réclusion pour le meurtre du jeune caporal Arthur Noyer, pris en stop en avril 2017.

Et vendredi, lors d’un procès à huis clos, le tribunal de Charleville-Mézières lui a infligé un an d’emprisonnement pour l’agression sexuelle, en mars 2017, d’une petite-cousine alors âgée de 14 ans. Selon Le Parisien, Nordahl Lelandais a connu plusieurs relations amoureuses avec des femmes depuis qu’il est en prison. Il a été transféré à Ensisheim après avoir été surpris en plein ébat sexuel avec la mère de son futur enfant au parloir à la prison de Saint-Quentin-Fallavier, selon une source pénitentiaire.

En Alsace, où il côtoie les tueurs en série Guy Georges, Francis Heaulme et Patrice Alègre, ou encore Jonathann Daval, condamné en 2020 pour le meurtre de sa femme Alexia, « tout se passe très bien », a indiqué l’une des sources pénitentiaires. Nordahl Lelandais « participe à toutes les animations, sportives ou culturelles » et il « ne pose aucun problème ». Classé détenu particulièrement signalé (DPS), « il s’intègre parfaitement » et a fait une demande « pour pouvoir intégrer un atelier et travailler », a-t-on ajouté.