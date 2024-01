La nouvelle ministre de l’Education nationale a peut-être relancé le sujet malgré elle. Amélie Oudéa-Castéra a justifié, dans des déclarations controversées, le choix de placer ses enfants dans un établissement privé en invoquant les nombreuses absences d’enseignants dans le public. Mais ces derniers sont-ils plus souvent arrêtés que d’autres corps de métier ?

Selon les données de la Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP), citées par la Cour des comptes, les enseignants ne sont pas plus absents que les autres agents de la fonction publique d’Etat. Ils le sont même moins que les agents des fonctions publiques territoriale et hospitalière, et que les salariés du privé.

La proportion d’absents au moins un jour au cours d’une semaine s’établissait en 2019 à 2,6 % chez les enseignants, 3,2 % dans la fonction publique d’Etat hors enseignants, 5,1 % dans la fonction publique territoriale, 4,6 % dans la fonction hospitalière et 3,9 % dans le privé.

Le gouvernement dit avoir trouvé une solution pour réduire les absences : le « pacte enseignant ». Le dispositif controversé, mis en place en septembre, propose des rémunérations supplémentaires en échange de nouvelles missions. Le remplacement des absences de courte durée dans le second degré est une mission prioritaire de ce pacte.

Selon des chiffres donnés par Gabriel Attal avant sa nomination comme Premier ministre, « on est maintenant proches des 30 % d’enseignants qui ont rejoint le pacte » et « on voit l’impact sur le remplacement de courte durée ». Selon lui, entre septembre et novembre 2023, « on a triplé le nombre d’absences remplacées par rapport à septembre-novembre 2022 ». Mais « on partait d’assez bas », a-t-il reconnu. Le ministère n’a pas détaillé ces chiffres.

Le primaire oublié ?

Pour la fédération de parents d’élèves FCPE, ces mesures ont « laborieusement permis de passer de 5 % à 15 % de remplacements de courte durée », mais « de nombreux postes ne sont pas pourvus à l’année dans le second degré, faute de recrutements suffisants ».

Ces mesures ne concernent, par ailleurs, pas le primaire. La FSU-SNuipp, premier syndicat enseignant du premier degré, a rappelé que les remplacements au primaire se font grâce au recours à des remplaçants et non des heures supplémentaires. Elle déplore des suppressions de postes et l’absence de solutions proposées par le ministère.