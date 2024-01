Il aura bientôt trois mois et se porte bien. Sauvé d’une mort certaine le 20 octobre, le petit Noah Briac Alban est toujours dans les murs de la pouponnière de l’Aide sociale à l’enfance. Victime d’une fracture au niveau du crâne, le nourrisson avait été retrouvé dans une poubelle enterrée dans le quartier Champs Manceau, à Rennes (Ille-et-Vilaine). Âgée de 17 ans, sa mère avait reconnu avoir accouché seule à son domicile et avoir jeté le garçon dans un conteneur juste après lui avoir donné la vie. Mise en examen pour tentative de meurtre et incarcérée, la jeune femme originaire de Mayotte a finalement fait le choix de reconnaître son enfant, a appris 20 Minutes de sources concordantes.

D’après nos informations, la mère a reconnu son bébé à la toute fin de la période légale de deux mois dont elle disposait pour le faire. Noah Briac Alban, qui a désormais un prénom choisi par sa maman, ne sera donc pas identifié comme « né sous X » et pourra connaître l’identité de sa mère. Un choix fort de la part de la jeune maman, qui avait déjà fait part de ses remords par la voix de son avocate, qui avait demandé sa libération conditionnelle. « C’est une décision atroce et déchirante, de celles que l’on regrette la seconde d’après », avait plaidé Me Amina Saadaoui. Les trois prénoms lui avaient été attribués par les soignants qui l’avaient pris en charge et l’avaient sauvé.

Le bébé ne pourra plus être adopté

Cette reconnaissance aura des conséquences majeures pour l’avenir de l’enfant, qui ne pourra plus être adopté et n’est désormais plus considéré comme pupille de la nation. Lors d’une audience qui s’est déroulée la semaine dernière, le juge pour enfants a confié Noah Briac Alban à l’Aide sociale à l’enfance dans le cadre d’une OPP ou ordonnance de placement provisoire. Un travailleur social a été nommé référent. « Il sera chargé de son accompagnement éducatif, en lien avec le lieu d’accueil », précise le département d’Ille-et-Vilaine, compétent pour l’accompagnement des enfants. Le père de l’enfant, qui avait été interpellé puis relâché sans poursuites, n’a pas souhaité reconnaître le bébé. Âgé de 24 ans et originaire de Mayotte, il avait expliqué aux enquêteurs avoir eu une relation sexuelle avec une mineure au printemps 2023. On ignore s’il était au fait de la grossesse de la jeune femme.

Pris en charge au sein de la pouponnière du centre social de l’enfance de Chantepie, Noah Briac Alban pourra soit y rester, soit être accueilli chez des assistants familiaux (plus communément appelée famille d’accueil). « La pertinence du maintien du placement sera réexaminée par le juge des enfants régulièrement, en fonction de la durée du placement, ces décisions relevant strictement de l’autorité judiciaire », précise le département d’Ille-et-Vilaine.

Juger la situation « dans le seul intérêt de l’enfant »

Toujours en détention, la mère aura la possibilité de demander la garde de son bébé. Ce sera alors à la justice de juger de la situation, « dans le seul intérêt de l’enfant », précise la loi. En France, le placement d’un enfant est une mesure exceptionnelle de protection. « Elle est prise par le juge des enfants lorsqu’il estime que le maintien de l’enfant dans son milieu familial l’expose à un danger » et à un risque, qu’il soit physique, psychologique, matériel ou éducatif, rappelle l’administration française.

En Ille-et-Vilaine, 250 à 300 enfants sont maintenus à domicile faute de places disponibles chez des assistants familiaux. Le personnel du centre de l’enfance Henri-Fréville de Chantepie s’était mis en grève pour la première fois en cinquante ans d’existence pour demander davantage de moyens.