Poste à pourvoir : professeur(e) de français contractuel 20 heures - Poste à pourvoir : professeur(e) de français contractuel 9 heures. Ainsi sont intitulées les annonces de recrutements repérées par France 3 et postées sur les réseaux sociaux par la MPE 13 (Mouvement des parents d’élèves) qui espère de la sorte interpeller sur la situation des collégiens du collège du Roy d’Espagne, dans le 9e arrondissement de Marseille. Une initiative prise en accord avec le chef d’établissement, précise le syndicat de parents d’élèves. Voilà, en pleine polémique Oudéa-Castera, la nouvelle ministre de l’Education Nationale, de quoi trouver un peu de résonance.

« On a déjà reçu quatre candidatures de personnes tout à fait qualifiées et qui ont déjà enseigné », indique à 20 Minutes Séverine Gil, vice-présidente de la MPE 13. Pas de quoi satisfaire la parent d’élève qui s’interroge : « Je me demande comment [le rectorat] s’y prend en matière de recrutements. Dans mon métier je fais du recrutement, et c’est un métier ».

Si cette « opération de communication », comme la désigne Séverine Gil trouve un écho avec l’actualité, la syndicaliste précise que celle-ci « avait été pensée avant la boulette de la ministre. Mais le sujet, ce n’est pas l’absentéisme des professeurs, ça, je ne sais pas s’il est réel et c’est le problème de l’Education Nationale, mais celui des non-remplacements d’absences de longues durées », précise-t-elle. Reste que ce genre d’initiative fait parfois bouger les lignes. Comme il y a deux, lorsque « le collège Giono (à Marseille toujours) cherchait un CPE. Nous avions alors sollicité des candidats et obtenus des réponses qui avaient abouti à un recrutement », se souvient Séverine Gil.