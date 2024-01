Dans un bon nombre de communes du Pas-de-Calais impactées par les récentes inondations, certains habitants ont encore les pieds dans l’eau. Et s’ils attendent avec abnégation de pouvoir reprendre une vie normale, tous ont la crainte que de tels événements climatiques se reproduisent à court ou moyen terme. Dans les médias, beaucoup ont assuré de leur attachement à ce territoire et le président de région, Xavier Bertrand, a juré qu’il ferait tout pour que les habitants ne fuient pas les zones concernées.

Mais quand le ras-le-bol aura eu raison de la ténacité, ceux qui veulent changer d’air pourront-ils le faire sans y laisser trop de plumes ?

Tout plaquer et vendre la baraque

Vendre sa maison pour se réfugier sur les hauteurs est la solution qui semble la plus évidente, certes, mais ce n’est pas la moins risquée. Tout le problème étant de la vendre combien, et à qui. « Aujourd’hui on n’a pas encore eu de demande de mise en vente. Une chose est sûre, c’est que la stabilité ou la chute des prix va dépendre de ce qui sera fait dans ces secteurs contre les inondations », reconnaît-on chez Era Immobilier à Saint-Omer. Mais notre interlocuteur se souvient d’une situation similaire. « On avait observé une baisse du marché immobilier à Blendecques avant les derniers événements, parce que ce secteur avait déjà été inondé en 2002 », assure l’agent immobilier.

Chez Dilplus Immobilier, toujours à Saint-Omer, l’équipe a été sollicitée par une habitante qui souhaite quitter sa maison : « C’est une personne âgée dont la maison n’est toutefois plus adaptée à sa situation. » L’agence poursuit : « Nous avons estimé son bien à 80.000 euros en l’état alors que la maison en valait 130.000 avant les inondations. »

Pour nos deux agents immobiliers, nul doute que les secteurs concernés vont perdre de la valeur, reste à savoir dans quelle proportion. Ils font aussi le pari que les secteurs épargnés, jugés plus sûrs par les futurs acquéreurs, verront leurs prix grimper.

Filer avec l’argent des assurances

Nul doute que les sinistrés de janvier, à l’instar de ceux de novembre, pourront bénéficier du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles. Mais peut-on seulement toucher le chèque sans reconstruire sa maison sinistrée ? Un agent immobilier de l’Audomarois a bien été contacté par un habitant qui souhaite empocher l’assurance sans faire de travaux et mettre son bien en vente « en l’état ». « Légalement, c’est en partie possible », affirme Jérôme Mahieu, responsable du département indemnisations du courtier en assurances Verspieren.

Selon lui, si le contrat d’assurance comporte une garantie « valeur à neuf », l’assuré se verra verser rapidement après le sinistre une « indemnité immédiate » pour laquelle il ne lui sera demandé aucun justificatif. « Cette indemnité immédiate est un pourcentage de l’indemnité définitive. Mais en aucun cas l’indemnité définitive ne pourra être perçue, le solde étant versé sur présentation de factures », ajoute l’expert. S’il vaut mieux éviter de parler de ses intentions de vendre en l’état à son assureur, quand bien même il n’y a rien d’illégal là-dedans, il faut aussi faire le calcul. A savoir : l’addition du prix de la maison en l’état et de l’indemnité immédiate vous permet-elle de retomber sur vos pattes ?

Se faire exproprier

On va couper court tout de suite à la rumeur : on ne peut pas demander à se faire exproprier. « J’ai effectivement entendu dire qu’il y avait eu des demandes d’expropriation, mais l’expropriation n’intervient qu’à la demande de l’autorité qui a la possibilité de le faire. Soit à la commune, soit à l’intercommunalité », insiste maître Camille Robiquet, avocate spécialisée en droit public.

Alors certes, on peut suggérer au maire ou au président de l’intercommunalité de nous exproprier, encore faut-il que l’expropriation présente une utilité publique. C’est le cas, par exemple, pour la création de lotissements communaux, d’espaces verts, d’écoles ou d’hôpitaux. « La question du danger peut peut-être entrer dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique, mais l’initiative doit venir de la collectivité », estime maître Robiquet.

C’est en effet possible, et c’est dans ce cas que le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM), appelé aussi « fonds Barnier », intervient. Créé en 1995, ce fonds avait pour but « de financer les indemnités d’expropriation de biens exposés à un risque naturel majeur » ou les indemnités d’acquisition à l’amiable d’un bien pour les mêmes raisons.

Mais, là encore, le FPRNM ne peut être sollicité que par une collectivité souhaitant mettre à l’abri des personnes vivant dans des zones particulièrement exposées à des aléas « brutaux, dangereux et imprévisibles », comme des « mouvements de terrain, affaissements de terrain, avalanches, crues torrentielles ou à montée rapide ou la submersion marine ». Les autres conditions sont que « le bien concerné doit être couvert par une assurance », « situé dans une zone où la connaissance de l’aléa indique une menace grave pour les vies humaines » et qu’il « n’existe aucune mesure alternative de sauvegarde et de protection moins coûteuse ». Les travaux engagés après le passage dans le Pas-de-Calais du Premier ministre, Gabriel Attal, pourraient donc remettre en question l’intervention de ce fonds.