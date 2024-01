Après une année dans les starting-blocks en 2022, l’année 2023 signe un « retour à la normale » en matière de volume pour les producteurs de champagne. Une belle remontée pour le vin pétillant, dont les ventes avaient été fortement touchées par la crise sanitaire liée au Covid-19 en 2020. Les expéditions totales de champagne en 2023 se sont élevées à 299 millions de bouteilles, soit 8,2 % de moins qu’en 2022, a indiqué le comité, qui regroupe producteurs et négociants, dans un communiqué de presse.

L’export représente « plus de 57 % des ventes totales de champagne

Les professionnels ne s’en inquiètent pas : leur stratégie est de « monter en gamme », c’est-à-dire de commercialiser les bulles plus cher, quitte à en vendre mois. « Malgré la baisse des volumes, la montée en gamme des cuvées, surtout à l’exportation, a permis à l’appellation de maintenir son chiffre d’affaires au-dessus de six milliards d’euros », un montant dépassé pour la première fois en 2022, souligne le comité. « Le marché national souffre davantage que les marchés d’exportation de l’inflation qui a pesé sur les budgets des ménages tout au long de l’année », précise-t-il.

En 2020, la pandémie de Covid-19 avait fait reculer les ventes à quelque 245 millions de bouteilles, puis en 2021 elles étaient remontées à 320 millions, avant d’atteindre 326 millions en 2022. Désormais, l’export représente « plus de 57 % des ventes totales, contre 45 % il y a dix ans », constate le comité.

Cité dans le communiqué, le président du syndicat général des vignerons, coprésident du comité Champagne, Maxime Toubart, se félicite de ce « retour à la normale ». Avec « une valeur maintenue, la Champagne reste optimiste pour l’avenir, même si le champagne est sensible au contexte géopolitique et à l’évolution de l’économie mondiale », souligne David Châtillon, président de l’Union des maisons de champagne et également coprésident du comité.