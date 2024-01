Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ce mercredi ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La Réunion est en alerte maximale. L’œil du cyclone tropical Belal devrait toucher ce lundi matin l’île située dans l’océan indien et les autorités s’attendent à des rafales de vent de 250 km/h et des rivières en crue. Le préfet de ce département-région de quelque 870.000 habitants a déclenché l’alerte violette cyclonique, le plus haut niveau, synonyme de « danger imminent », à 6 heures (3 heures à Paris). Jusqu’à nouvel ordre, l’île est donc sous le coup d’un confinement strict, y compris les services de secours et de sécurité, qui ne peuvent plus circuler.

C’est parti pour l’élection présidentielle américaine 2024. Ce lundi marque en effet la première étape de ce scrutin avec le coup d’envoi de la primaire républicaine. Les candidats vont se présenter dans le caucus de l’Iowa en vue d’affronter le président sortant démocrate Joe Biden le 5 novembre prochain. Sur la ligne de départ, l’incontournable et Donald Trump, ultra-favori malgré ses nombreuses casseroles judiciaires. En attendant, de savoir si Ron DeSantis ou encore Nikki Haley réussiront tout de même à tirer leur épingle du jeu, notre correspondant aux Etats-Unis, Philippe Berry, vous explique tout sur le fonctionnement de cette primaire républicaine.

L’Euro de handball 2024 est laborieux pour les Bleus. Surprise dimanche par la Suisse (26-26) à Berlin, la France n’a pas encore validé son ticket pour le tour principal. L’Allemagne, hôte de la compétition, s’est par contre qualifiée pour le tour principal en dominant la Macédoine du Nord (34-25), comme la Hongrie, victorieuse de la Serbie (28-27). La qualification reste toutefois peu probable pour les Suisses qui doivent compter sur un revers plus large des Bleus contre l’Allemagne mardi (20h30) pour poursuivre l’aventure.