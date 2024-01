Nouveau rebondissement dans l’affaire Delphine Jubillar ? D’après les informations de la Dépêche du midi, un nouveau témoin a demandé à être entendu par la justice. Il aurait « des révélations à faire » concernant cette infirmière, mère de deux enfants, qui a mystérieusement disparu du domicile de familial de Cagnac-les-Mines, dans le Tarn, dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020.

Le 19 décembre dernier, plus de trois ans après les faits, toujours sans aucune trace du corps et sans aucun aveu, un gendarme de la cellule d’enquête dédiée aux recherches de la jeune femme a signalé au parquet de Toulouse ce potentiel nouveau témoignage alors que l’instruction du dossier est terminée depuis le 21 novembre 2023. À cette date, les deux juges Audrey Assémat et Coralyne Chartier, ont signé l’ordonnance de renvoi de Cédric Jubillar devant la cour d’assises du Tarn.

Une audience jeudi prochain

Selon Le Figaro, le témoin en question n’a pas encore été entendu. Il pourra l’être « uniquement si la chambre de l’instruction ordonne le supplément d’information à l’issue de l’audience jeudi prochain », a précisé au journal Emmanuelle Franck, l’une des avocats de Cédric Jubillar.

Vendredi, le procureur général de Toulouse a demandé un supplément d’information concernant un appel téléphonique suspect entre le mari et principal suspect du meurtre de Delphine Jubillar, et sa mère. Ces réquisitions seront alors examinées lors de cette audience, en même temps que le recours contre l’ordonnance de mise en accusation de Cédric Jubillar déposé par ses avocats, devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse.