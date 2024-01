C’est dans cette vaste demeure à deux tourelles, cernant une façade ocre, qu’est né au début du XVIIe siècle Charles de Batz de Castelmore. Plus connu sous le nom de d’Artagnan, sa vie au service de la couronne de France inspirera le célèbre personnage d’Alexandre Dumas. Aujourd’hui, l’avenir de son château, à Lupiac dans le Gers, est au cœur d’un duel entre un acheteur privé et les collectivités. Ces dernières s’inquiètent de voir leur échapper un bien qu’elles rêvent de transformer en pôle d’attractivité touristique et culturelle.

Depuis plusieurs années, les acteurs publics des environs veulent utiliser la renommée internationale du mousquetaire royal pour développer le territoire, avec en fer de lance, le château situé à environ 120 km de Toulouse. En 2022, avec le soutien de Jean Castex alors Premier ministre, le département a voulu acquérir le bien, évalué à environ « un million d’euros, avec variation possible de plus ou moins 20 % » par le service des domaines, a expliqué Philippe Dupouy, président (PS) du conseil départemental. Mais le département a finalement dû rendre les armes, la propriétaire en exigeant le double, sans compter d’importants travaux de rénovation.

Une nouvelle proposition d’achat

En 2023, année du 350e anniversaire de la mort du mousquetaire, les collectivités (communauté de communes, département, région, Etat) n’ont pas baissé la garde. Elles ont lancé « Autour de d’Artagnan », une « association de préfiguration » pour faire naître un projet « ambitieux » exploitant « le potentiel socio-culturel, économique et touristique » du fier Gascon. Dans ce cadre, la communauté de communes d’Artagnan en Fezensac, dont la présidente Barbara Neto (LR) a pris les rênes de l’association, est remontée, avec le soutien de l’Etat, à l’assaut du château avec une nouvelle proposition d’achat l’été dernier.

Alors que sur les grands écrans de l’hexagone, le mousquetaire s’escrimait fin 2023 contre Milady de Winter, le projet « Autour de d’Artagnan » semblait donc bien lancé. Mais une décision surprise est venue sabrer l’enthousiasme des acteurs publics.

« Un projet d’habitation privée »

Le 19 décembre, la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer) du Gers, qui dispose d’un droit de préemption sur le château en raison des quelque 150 hectares de terres agricoles qui l’entourent, a penché pour une autre piste. Elle a en effet pointé son intérêt sur la proposition d’achat du PDG d’Auchan Retail, Yves Claude, qui a « un projet d’habitation privée » du domaine, selon une source proche du dossier.

L’avis de la Safer tombe « extrêmement mal » et est « très mal compris ici », tempête aujourd’hui un acteur politique local qui préfère ne pas être identifié. Du côté des collectivités, le coup d’épée est rude. « Ce serait vraiment dommage qu’un tel patrimoine tombe dans l’escarcelle du privé », estime ainsi Muriel Abadie, élue gersoise et vice-présidente (PS) de la région Occitanie en charge du tourisme.

Pour garder espoir, les partenaires publics du projet s’accrochent au fait que la procédure devant la Safer n’est pas achevée. Selon une source proche du dossier, une décision définitive pourrait trancher l’affaire autour du 22 janvier.