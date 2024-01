Nouveau scandale #MetooThéâtre ? Dans un communiqué publié le 10 janvier, le Conseil d’administration du Théâtre du Pavé, situé à Toulouse, informe des accusations de « maltraitance et d’agressions sexuelles » portées à l’encontre de Francis Azéma, leur ancien directeur. Celui-ci a quitté ses fonctions le jour de la publication du communiqué.

L’affaire était remontée aux oreilles de l’équipe salariale de l’établissement suite à la distribution de tracts au public venu assister à la représentation de « Plus peur du loup », le 4 janvier dernier, par quelques spectateurs.

Les membres de l’équipe se sont rapidement saisis de l’affaire et ont, entre autres, décidé « d’annuler les deux dernières représentations, […] et de réaffirmer (leur) engagement contre toutes violences et harcèlement sexistes et sexuels », notamment au travers du communiqué.

Entre réfutation et « aveux »

Dans une lettre ouverte publiée sur le site du Théâtre du Pavé, Francis Azéma a affirmé que son honneur, sa dignité et sa vie ont « été bafoués » et qu’il souhaite prouver son innocence. Il a également réfuté avoir « jamais agressé physiquement ou sexuellement une personne », mais reconnaît en demi-teinte de potentiels comportements inappropriés.

« Je me dois cependant en toute honnêteté […] de faire aveu public de certaines pratiques dans mon travail de professeur de théâtre ou de metteur en scène qui aujourd’hui paraissent inacceptables. » Il ajoute avoir « parfois demandé avec trop d’exigence et d’autorité des résultats qui ne méritaient pas autant de rigueur et d’acharnement ». Faits pour lesquels il s’excuse et affirme également être prêt à « leur demander (pardon) en face et de vive voix ».

Le Théâtre du Pavé n’a pas précisé si une enquête judiciaire était en cours. On ne sait pas non plus qui prendra la succession de Francis Azéma à la direction de l’établissement.