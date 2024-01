Ils étaient cinq à bord. Le capitaine Yves Gloaguen, le matelot Pascal Le Floch et le mécanicien Patrick Gloaguen avaient été découverts morts, noyés. Quant à Georges Lemétayer et Eric Guillamet, leurs corps n’ont pas été retrouvés. A jamais connus comme les « Bugaled Breizh », c’est-à-dire « les enfants de Bretagne », les cinq marins ont tous péri dans le naufrage soudain de leur chalutier le 15 janvier 2004.

Inconnu du grand public avant ce drame, le Bugaled Breizh est devenu en vingt ans l’un des naufrages les plus énigmatiques de notre société contemporaine. Immatriculé à Loctudy, dans le Finistère sud, le bateau de pêche avait disparu subitement alors qu’il naviguait dans les eaux de la Manche. Depuis cette date, les proches des cinq marins n’ont cessé de se battre pour connaître la vérité. Alors que le vingtième anniversaire de cette triste journée approche, ils ne savent toujours pas comment ni pourquoi le Bugaled Breizh a sombré. Barrées par le secret-défense, les familles continuent de penser que c’est bien un sous-marin qui a crocheté l’embarcation pour l’entraîner subitement vers le fond.

« Viens vite, on chavire. Viens vite ! » Et puis plus rien. Ces mots sont les derniers prononcés par Yves Gloaguen à Serge Cossec, capitaine de l’Eridan, qui avait reçu ce message d’alerte le 15 janvier 2004. « Sa voix n’était pas comme d’habitude, il avait l’air de se demander lui-même ce qui lui arrivait », avait témoigné le capitaine devant la Haute Cour de Londres en 2021. Cette ultime audience menée par la justice britannique représentait le dernier espoir des familles des marins d’obtenir une vérité. Ils n’en sortiront que plus frustrés. Saisie de l’enquête parce que des corps ont été retrouvés dans ses eaux du Cap Lizard, la cour londonienne n’a pas fait mieux que son homologue française, en se prononçant même en faveur d’un accident de pêche.

Du titane retrouvé sur les câbles

Saisie par les familles, la justice française avait préféré opter pour le non-lieu, sans écarter de thèse. Celle d’un accident de pêche mettant en cause le professionnalisme de l’équipage. Ou celle d’un sous-marin, qui aurait accroché le filet du Bugaled Breizh. Le jour de l’accident, au moins un exercice impliquant plusieurs sous-marins était en cours dans la zone. Se heurtant au secret-défense, les familles n’ont jamais su si le Dolfijn (Pays-Bas), le HMS Turbulent (Angleterre) ou un sous-marin de l’US Navy avaient pu emporter les marins. Certains rapports laissent pourtant une grande place au doute, notamment celui évoquant les 37 petites secondes qu’il a fallu au Bugaled Breizh pour sombrer. Ou encore les traces de titane retrouvées sur les câbles. Un métal rare que l’on retrouve dans la coque des fameux sous-marins.

En observant la coque du chalutier qui venait de couler, les militaires et enquêteurs saisis des investigations concluent à une collision avec un navire étranger. Pendant des mois, ils poursuivent un porte-conteneurs philippin baptisé « Seattle Trader » et vont le traquer jusqu’en Chine. Six mois après le naufrage, la justice française se décide à renflouer le navire afin de l’ausculter de près. Les impacts à l’avant du navire ne laissent aucun doute : le Bugaled Breizh n’a pas été percuté par un objet en surface.

La piste menant à un accident de pêche est alors privilégiée, se basant sur le crochetage d’un objet en fond de mer. Mais des indices laissent entrevoir aux familles la piste d’une intervention extérieure. Comment expliquer que l’un des câbles soit entièrement déroulé sans que l’autre n’ait véritablement bougé ? La piste du sous-marin n’a jamais pu être prouvée.

« Les familles que je représentais ont tourné la page »

Après vingt années à espérer et à pleurer, les familles semblent aujourd’hui avoir renoncé. « Les délais de prescription sont expirés. Même s’il y avait un élément nouveau, il y a fort peu de chances que la procédure soit rouverte », pointe Me Christian Bergot, qui défendait quatre familles de marins. « Les familles que je représentais ont tourné la page. Il y a une grande résignation de leur part. »

Seul Thierry Lemétayer, 56 ans, fils de Georges, veut encore y croire. « L’affaire continue. Le combat n’est pas inutile. Je suis presque persuadé de connaître la vérité de mon vivant », affirme-t-il. Posée pendant 19 années sur le port de Brest, l’épave du Bugaled Breizh a été démantelée au printemps 2023, emportant avec elle ses secrets. En attendant qu’un jour, la vérité puisse éclater.