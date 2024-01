Il a saisi l’occasion des vœux de nouvelle année pour évoquer une réforme d’ampleur. Chems-eddine Hafiz, le recteur de la Grande mosquée de Paris, a annoncé jeudi l’ouverture d’un nouveau centre de formation des imams de France. Un autre dossier d’ampleur est lancé : une nouvelle traduction du Coran. On fait un point sur les grands travaux menés par l’islam de France.

Quel objectif pour le nouveau centre de formation des imams ?

En 2024, Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) deviendra la capitale des futurs imams de France. Les religieux en herbe y suivront une formation spécifique « pour offrir aux futurs imams une connaissance approfondie de l’islam », mais aussi « des manières dont il doit s’inscrire vertueusement en France, des principes et des lois à respecter », a posé comme cadre le recteur de la Grande mosquée de Paris. Jusqu’ici, cette formation était dispensée dans six villes françaises. Comme le rappelle Le Monde, le ministère de l’Intérieur pousse pour qu’une « part croissante » des imams exerçant en France soient, au moins partiellement formés dans le pays.

Quel avenir pour les « détachés », les imams étrangers exerçant en France ?

La restructuration de cette formation intervient alors que la France n’accepte plus de nouveaux d’imams « détachés » depuis le début de l’année civile. Les religieux « détachés » par d’autres pays déjà présents sur le territoire français sont environ 300. Ils représentent environ un imam sur dix, comme le rappelle Le Parisien et sont rémunérés par le pays qui les envoie. Pour eux, il ne sera plus possible de rester en France sur ce statut à compter du 1er avril 2024. Fin décembre, le ministère de l’Intérieur rappelait qu’un « cadre spécifique » devra être mis en place pour que les gestionnaires des lieux de culte puissent les recruter et leur fournir un salaire. But affiché par le gouvernement : éviter que les imams ne soient payés par des puissances étrangères.

Mais pour les premiers concernés par la mesure, leur sécurité financière est menacée, puisqu’ils passeront d’un salaire versé par leur Etat de nationalité, à des émoluments récupérés auprès d’associations, comme le précise Le Parisien. D’où l’idée de faire monter en puissance la formation des imams de France. Le but est de « travailler pour que chaque imam de France puisse bénéficier d’un statut professionnel, d’un salaire digne, d’un vrai plan de carrière », a ajouté Chems-eddine Hafiz.

Comment va s’articuler le projet de nouvelle traduction du Coran ?

Chems-eddine Hafiz a exposé lors de ses vœux la volonté de la Grande mosquée de Paris de « procéder à une nouvelle traduction » du Coran, pour « garantir que le message coranique puisse être compris de manière appropriée, par les musulmans francophones de notre époque ». Comme le rappelle l’AFP, la précédente traduction du texte sacré de l’islam par l’institut remontait aux années 1970.

« Des théologiens, des spécialistes des études coraniques, des experts en culture islamique, des linguistes et des traducteurs de haut vol » vont constituer une « équipe interdisciplinaire » chargée de traduire le texte religieux, a décliné le recteur. Jusqu’au lundi 15 janvier prochain, un appel à candidatures a été lancé sur le site Internet de la Grande mosquée de Paris. L’institution a rappelé la tâche particulièrement délicate (de la mission) en raison de la complexité linguistique et des nuances présentes dans le texte sacré.