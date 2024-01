Pourquoi peu de femmes battues ont bénéficié de la légitime défense

Tuer ou être tuée. Si l’on ne compte plus le nombre de femmes incarcérées après avoir tué leur mari violent, les cas d’acquittement dans ce genre d’affaires se dénombrent en revanche sur les doigts d’une main. A ce jour, seules quatre femmes ont échappé à la condamnation pour meurtre après que la justice leur a reconnu la légitime défense. Maître Janine Bonaggiunta, l’avocate d’Alexandra Lange, première femme à avoir bénéficié d’un tel verdict, revient pour 20 Minutes sur cette question.

La légitime défense, qu’est-ce que c’est exactement ?

Le principe de la légitime défense est encadré par les articles 122-5, 6 et 7 du Code pénal. C’est le seul cas où une personne, pour se défendre, peut être excusée d’avoir commis un acte habituellement répréhensible. En résumé, la légitime défense « est l’autorisation donnée par la loi, de se défendre, de protéger quelqu’un ou un bien, lors d’une attaque ».

Il y a néanmoins cinq conditions à réunir pour appliquer ce principe. « L’attaque doit être injustifiée », autrement dit, il ne doit pas exister de « motif valable ». « La défense doit se faire pour soi ou pour une autre personne ». « La défense doit être immédiate », et non pas quelques minutes, heures ou jours plus tard. « La défense doit être nécessaire à sa protection », entendu que le geste accompli est la seule solution envisageable sur le moment. « La défense doit être proportionnelle », par exemple on ne tire pas au fusil sur une personne qui vous a mis une claque.

Pourquoi si peu de femmes battues en ont-elles bénéficié ?

« C’est toujours à la limite, on joue sur un fil parce que cela dépend des jurés, de l’impression que l’accusée a fait à l’audience, de l’histoire vécue avec l’homme… C’est très loin d’être systématique », explique Me Bonaggiunta. L’autre souci dans ce genre d’affaires, est que les faits se passent généralement en huis clos : « C’est à la défense d’apporter la preuve qu’il y a eu légitime défense alors que, souvent, il n’y a pas de témoins. C’est de fait difficile d’établir la réalité », poursuit l’avocate d’Alexandra Lange.

L’avocate le reconnaît, c’est « pile ou face » : « Dans le cas d’Alexandra Lange, une autre composition de jury aurait peut-être dit que la riposte était disproportionnée parce qu’elle avait un couteau et pas lui. Ça se joue à peu de choses. » Ce fut le cas pour Adriana Sampaïo, condamnée en 2019 à sept ans de prison pour « violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner » après avoir poignardé son conjoint. Elle a finalement été acquittée en 2020 par la cour d’assises d’appel qui lui a reconnu la légitime défense.

Depuis l’affaire Lange, en 2012, Me Bonaggiunta a fait des violences conjugales sa spécialité. Des cas de femmes ayant tué leur compagnon violent, elle en voit passer entre quatre et cinq chaque année. « Il n’y a pas de recette miracle, la plupart sont condamnées. Parfois à dix ans de réclusion, parfois à une peine équivalente à la durée de la détention provisoire, parfois à du sursis », détaille-t-elle. Des acquittements pour de tels faits, elle n’en a eu qu’un seul dans sa carrière.

Un passage obligé par la case prison ?

Dans tous les cas, les femmes ayant tué leur conjoint violent sont placées en détention provisoire en amont de leur procès. Elles peuvent y rester longtemps, à l’instar de la quadragénaire acquittée, jeudi, par la cour d’assises du Pas-de-Calais après deux ans et demi de détention. Elles peuvent aussi bénéficier d’une mesure de remise en liberté avant leur jugement, comme ce fut le cas pour Alexandra Lange, qui a comparu libre après avoir effectué un an de prison.

En cas d’acquittement, la peine effectuée en détention provisoire peut donc faire l’objet d’une réparation : « C’est une requête que la défense fait au nom de sa cliente auprès des tribunaux pour détention arbitraire », assure maître Bonaggiunta. Sa cliente, Alexandra Lange, avait d’ailleurs fait la démarche : « Bien sûr elle avait eu gain de cause pour la réparation de son préjudice moral. C’est systématique à partir du moment où il y a eu un acquittement », ajoute-t-elle, sans préciser le montant de l’indemnisation.

Cela fonctionne dans presque tous les cas de détention provisoire suivis d’un non-lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement. La cour de cassation tempère néanmoins, insistant sur le fait qu’aucune réparation n’est due lorsque l’absence de condamnation « a pour seul fondement l’irresponsabilité, une amnistie ou la prescription de l’action publique », lorsque la personne s’est « librement et volontairement accusée ou laissée accuser à tort » ou encore « lorsque la personne était dans le même temps détenue pour autre cause ».