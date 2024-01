« Si à 50 ans on n’a pas de Rolex, on a raté sa vie », disait en 2009 Jacques Séguéla. Depuis le 9 janvier et son arrivée à Matignon, Gabriel Attal a peut-être lancé un nouvel adage : si à 34 ans on n’est pas Premier ministre, est-ce qu’on a raté sa vie ? La question a de quoi donner le vertige à toute une génération d’hommes et femmes politiques. « Il peut y avoir un phénomène de déclassement pour la génération de Bruno Le Maire ou Edouard Philippe », qui peuvent « se retrouver en danger », analyse pour 20 Minutes l’historien Jean Garrigues, auteur de Jours heureux, quand les Français rêvaient ensemble (Payot).

Mais inversons un peu la question pour aller plus loin : est-ce qu’être Premier ministre si jeune, c’est réussir sa vie ? Et plus globalement, puisqu’il n’y a pas de la place pour tout le monde à Matignon, c’est quoi « réussir sa vie » ? « Je suis toujours gênée avec l’idée de réussite ou d’échec dans la vie, car ces notions ne considèrent que le résultat de l’action, et pas le fait même d’agir », répond l’agrégée et docteure en philosophie Laurence Devillairs. Aussi, la normalienne s’interroge désormais sur « la valeur de son action » à Matignon. Autrement dit, pour parler comme des responsables politiques, on ne pourra juger de la réussite de Gabriel Attal qu’à la lueur de son bilan.

Quand un Premier ministre est plus jeune que toi, est-ce que t'as raté ta vie 😂😂😂😂 ! #Attal #remaniement — Ahmed Kara (@auihid) January 9, 2024





Le Premier ministre bénéficie en tout cas d’un « effet de jeunisme qui se retrouve dans toute la société » et assez largement sur les bancs de l’Assemblée, de Jordan Bardella à Louis Boyard, estime Jean Garrigues. Un « effet culturel pas complètement nouveau », tempère-t-il : « les hommes de la Révolution sont des trentenaires, Mitterand est devenu ministre à tout juste 30 ans, et Laurent Fabius en avait 37 » quand il est entré à Matignon. A cela s’ajoute « une culture de la start-up nation de réussir très vite », renchérit la philosophe Marianne Mercier.

L’éthique et le bonheur avant la carrière ?

Avant lui, Emmanuel Macron était déjà devenu le plus jeune président de la République, à seulement 39 ans. Deux « parcours fulgurants », souligne Laurence Devillairs, que les médias contribuent à construire par les mêmes qualificatifs, et qui « mettent en avant un destin personnel ». La philosophe préfère s’intéresser à « l’action morale » et « courage politique » ainsi qu’à la « dignité ». « Est-ce que dans l’école de la République je vais être capable d’enseigner le respect les uns des autres ? », prend-elle en exemple. « Pour l’instant, Gabriel Attal n’a rien réussi si ce n’est sur le plan personnel », continue-t-elle. « Du point de vue de l’éthique, une vie réussie sert dans un collectif et ne répond pas qu’à des intérêts individuels », appuie Marianne Mercier.

Toute la jeunesse ne partage d’ailleurs pas la même idée de la réussite que Gabriel Attal. L’an dernier, notre cellule #MoiJeune se penchait sur la manière dont le confinement avait changé les aspirations des 18-30 ans. Résultat, « on est loin de la jeunesse de 1980 qui pensait pognon et carrière », résumait Katja Tochtermann, directrice marketing et études de 20 Minutes. « La qualité d’une vie s’estime par la qualité des émotions qu’on a ressenti », cite de son côté notre lecteur Thibault, à peine plus âgé que le Premier ministre et qui a répondu à notre appel à témoignages. Tout aussi poétique, Claire estime que réussir sa vie, c’est « être doué pour le bonheur quand il signifie simplement aimer vivre ».

Bref, nos lecteurs sont à des années-lumière du pragmatisme et de l’ambition de Gabriel Attal. « La carrière est importante dans notre société », mais « réussir sa vie tel que c’est attendu socialement, ce n’est pas la même chose qu’être heureux », enseigne Marianne Mercier. Elle poursuit en évoquant Spinoza : « Le bonheur est un horizon lointain, mais dans cette quête du bonheur je peux cultiver des petits moments de joie » et les accumuler. « Réussir sa vie est très subjectif, on ne la réussit jamais définitivement », réfléchit aussi notre lecteur Philippe, qui voit dans la vie « une remise en cause permanente ». Comme le bonheur, la réussite de Gabriel Attal ne pourrait-elle pas être, comme le souligne Marianne Mercier, « une allumette qui s’enflamme et s’éteint très vite » ?