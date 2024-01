Ce ne sont que de simples morceaux de carton plastifié. Aux yeux des collectionneurs, certaines de ces cartes ont pourtant une valeur inestimable. Créé en 1996 par le Japonais Satoshi Tajiri, le phénomène Pokémon est devenu un véritable empire en un peu plus de vingt-cinq ans. En plus des très populaires jeux vidéo, la franchise est mondialement connue pour ses cartes permettant de jouer à un jeu de rôle que les enfants adorent s’échanger. Plus ou moins rares, ces cartes peuvent parfois se monnayer plusieurs dizaines de milliers d’euros dans les mains de spécialistes. Les passionnés le savent, les voleurs aussi.

En juin 2023, un collectionneur résidant dans le secteur de Rennes (Ille-et-Vilaine) a été agressé et roué de coups en pleine nuit à son domicile. D’après Ouest-France, plus de 200.000 cartes auraient été dérobées et placées dans des sacs-poubelles.

L’enquête ouverte par les gendarmes a pu avancer grâce à la découverte de traces d’ADN sur des morceaux de sacs-poubelles déchirés retrouvés aux abords du domicile de la victime. Interpellés en janvier, trois hommes seront jugés en février. D’après Ouest-France, les 200.000 cartes n’ont pas pu être retrouvées et seules 500 d’entre elles ont pu être vendues.

Un énorme casse dans un magasin en Belgique

Le 31 décembre, un magasin spécialisé implanté à Hoogstraten, en Belgique, a été cambriolé. L’enseigne Flash-Cards a été délestée de milliers d’objets Pokémon, pour un montant estimé à plus de 200.000 euros. « C’est l’œuvre d’une vie que j’ai construite au cours des dix dernières années. Je suis vraiment dévasté, j’ai pleuré », a confié le propriétaire du magasin à nos confrères de 7sur7.be. Ce dernier propose une récompense de 10.000 euros à toute personne pouvant l’aider à retrouver son trésor.

Le saviez-vous ? Le terme Pokémon est issu de la contraction des mots « Pocket monsters », qui veut dire « monstres de poche » en français.