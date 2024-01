Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ce vendredi ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La riposte était attendue. Dans la nuit de jeudi à vendredi, les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont mené des frappes sur les rebelles Houthis au Yémen, qui ont multiplié ces dernières semaines les attaques de navires en mer Rouge. Les frappes ont visé des radars et des infrastructures de drones et de missiles. Joe Biden s’est félicité « du succès » d’une « opération défensive ». « Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne doivent se préparer à payer un prix fort et supporter les lourdes conséquences de cette agression », a menacé le vice ministre des Affaires étrangères des Houthis. Riyad, de son côté, a aussitôt fait part de son inquiétude et appelé à la « retenue », alors que le Moyen-Orient est déjà au bord de l’embrasement avec la guerre Hamas-Israël.

Quatorze noms annoncés, mais qui pourraient être plus nombreux dans les prochains jours. Les membres du premier gouvernement du nouveau locataire de Matignon, Gabriel Attal, ont été dévoilés ce jeudi soir. Un gouvernement très resserré qui mise sur la continuité, avec plusieurs poids lourds reconduits. Mais aussi la surprise du chef, avec l’arrivée de Rachida Dati à la Culture. Il y a donc : Attal (Premier ministre en charge la Planification écologique et énergétique, Le Maire (Economie), Darmanin (Intérieur), Vautrin (Travail), Oudéa Castera (Education nationale, Jeunesse et Sport), Fesneau (Agriculture), Dati (Culture), Lecornu (Armées), Dupond-Moretti (Justice), Séjourné (Europe et Affaires étrangères), Béchu (Transition écologique), Retailleau (Enseignement supérieur et Rercherche).

Il ne peut pas s’en empêcher. Donald Trump a une nouvelle fois transformé jeudi son procès civil pour fraudes financières en tribune politique, dénonçant une « ingérence électorale » à quatre jours du vote des républicains dans l’Iowa. « Ils veulent s’assurer que je ne gagne plus jamais (les élections). Elle (procureure générale) déteste Trump », a-t-il lancé. « Contrôlez votre client », a rétorqué le magistrat aux avocats de l’ancien président. La décision du juge Engoron est attendue dans les prochaines semaines : la procureure a demandé une amende de 370 millions de dollars et la liquidation des sociétés gérant ses actifs, comme la Trump Tower.