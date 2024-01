Des chants, des slogans, des pancartes et des drapeaux. Comme dans une trentaine de villes françaises, Paris a répondu jeudi à l’appel à manifester du collectif « Grève féministe », trois semaines après le soutien apporté par Emmanuel Macron à Gérard Depardieu, accusé de viols. Dans le froid et l’obscurité, plusieurs dizaines de féministes de tous âges se sont rassemblées jeudi soir, place Saint-Augustin.

Dans leur cœur, leur tête et leur voix, un objectif : dénoncer « le vieux monde sexiste ». « On n’est pas à Saint-Augustin pour se transformer en congère, tonne au micro Suzy, membre du Collectif national pour le droit des femmes. On est là pour crier notre colère contre le président de la République qui se permet d’occulter le fait que Gérard Depardieu est poursuivi pour viols. »

Un « vieux monde sexiste » vérolé par « l’impunité »

Le « vieux monde sexiste », ce n’est « pas une question d’âge ou de génération », a soufflé la septuagénaire quelques minutes avant de prendre la parole. « Les violences sexistes, il y en a ras le bol, on lutte depuis les années 1970. » A l’autre bout de la pyramide des âges, Manon, 20 ans, définit le vieux monde comme porteur « d’une culture du viol et de l’impunité ».

"Brisons le silence et le vieux monde" brandissent les Femen. "Heureusement que vous êtes là",s'exclame une manifestante. pic.twitter.com/8CvJiv9jf8 — Octave Odola (@OOdola) January 11, 2024





Drapeau syndical en main, cette membre du bureau national de l’Unef ne se fait pas prier pour développer sa pensée. « En défendant Depardieu, Macron se porte garant d’un système de violences. La place de l’individu dans la société joue sur le traitement de l’affaire, les puissants vont utiliser un pouvoir que les victimes ne vont pas avoir », déplore l’étudiante en deuxième année de sciences politiques à Lyon-2.

Porte-parole d’Osez le féminisme et présente dans le cortège jeudi soir, Violaine De Filippis-Abate place le mouvement MeToo en frontière entre « le vieux monde sexiste » et le nouveau monde, en construction. « Beaucoup de monde a loupé le virage. Il faut arriver à faire prendre conscience de la problématique et à convaincre tout le monde », appuie la militante.

Un nouveau monde « avec des putains de condamnations », tonne Sandrine Rousseau

Dans le froid, trois Femen brandissent des pancartes au message explicite, sous les flashs des photographes de presse. « Brisons le silence et le vieux monde », peut-on lire sur l’une des affichettes, tandis qu’une militante les encourage à voix basse. Quelques écharpes tricolores d’élues se mêlent à la foule, dont Manon Aubry (LFI) et des élues écologistes.

Parmi elles, Annie Lahmer, l’une des quatre femmes politiques à avoir mis en cause Denis Baupin, en 2016. « Ma génération a connu ce vieux monde sexiste, et l’affaire Depardieu, c’est un nouvel épisode. Si on est féministe et militante, c’est pour arrêter ce monde-là », confie l’élue écologiste du conseil régional d’Île-de-France, âgée de 64 ans. « Mais Depardieu, c’est un cas extrême », tempère un homme aux cheveux blancs à côté d’elle. « Non justement, il y en a plein des comme lui », cingle la femme politique.

Le « vieux monde sexiste » ? Sandrine Rousseau (EELV) sourit nerveusement lorsqu’il s’agit de le définir. « Il est là, regardez autour de vous, c’est un monde où les femmes sont a priori consentantes, où les femmes ont peur dans la rue. » Au cœur du cortège de manifestantes, à vingt petites minutes à pied de l’Elysée, la députée se projette sur le nouveau monde. « Ce serait un monde où le président ne tient pas des propos scandaleux pour défendre un acteur accusé de viols (…). Et il y aura aussi des putains de condamnations. »