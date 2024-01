« Certaines personnes ne sont pas faites tout simplement pour vivre en collectivité. » Le constat de Catherine peut paraître un peu exagéré, quoique. Il témoigne en tout cas de l’exaspération que provoquent chez nous toutes les incivilités qui pourrissent notre quotidien. Et nous font aussi enrager contre leurs auteurs, ces je-m’en-foutistes et autres gros dégueulasses qui n’ont cure des règles de vie commune, du respect des autres et de la propreté des rues. Sur ce sujet vieux comme le monde mais qui est toujours un bon indicateur du climat de notre société, nous vous avons donc sondé pour savoir quelle incivilité était la plus insupportable à vos yeux. « Toutes le sont », répond Sabrina. Ce qui n’est pas faux mais certaines ont tout de même le don d’irriter plus que d’autres.

Alors que l’on ne cesse de parler d’écologie et de protection de l’environnement, la question des déchets qui polluent nos rues revient ainsi régulièrement dans vos commentaires. Perry James se montre ainsi très remonté contre ces gens « incapables d’aller à la déchetterie et de faire trois mètres jusqu’à une poubelle ou qui balancent leurs merdes par la fenêtre de leur voiture. » Ce ne sont pourtant pas les spots qui manquent en ville pour déposer ses déchets. « Mais certaines personnes déposent quand même leur sac par terre au lieu de les mettre dans la colonne prévue à cet effet », enrage Titou.

Voisins mais pas copains

Si le tri y est plus développé qu’en ville, la campagne regorge aussi de dépotoirs avec « des gens qui considèrent la nature comme une poubelle », fulmine Benjamin. Habitué à randonner sur le GR34, le fameux sentier des douaniers en Bretagne, Bernard peut en témoigner. « On y voit toute sorte d’ordures, des emballages, des mouchoirs, des masques, raconte-t-il. A croire que les amateurs de nature et de paysage s’attendent à ce qu’il y ait des bonnes âmes pour ramasser leurs déchets immondes. »

On n’oublie pas non plus les déjections canines, les mégots ou le type qui pisse dans la rue et dont la vue n’a jamais ravi grand monde. Tout comme les bruits qui en font disjoncter plus d’un. Et surtout ceux de ses voisins. « Le voisin du dessus qui hurle jusqu’à 2 heures du matin, le chien d’en face qui aboie de 7 heures à 18 heures quand son maître est au boulot », énumère Jamy. Habitant Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), Fayçal a quant à lui été contraint de déménager tellement les bruits de la boucherie d’au-dessous le rendaient cinglé. « Dès 5 heures du matin, et même parfois 4 heures, ils commençaient à faire un bruit insupportable car ils cassaient des os de carcasses », raconte-t-il.

Saleté, irrespect et enfants qui braillent

Si vivre en société n’est pas toujours simple, vivre en lotissement ne l’est pas non plus. Et ce n’est pas Sabine qui dira le contraire. « Marre de ces gens qui utilisent leur 10 m2 de jardinet pour y installer un trampoline ou une méga piscine dans lesquels leurs enfants braillent à toute heure sous les fenêtres de leurs voisins », écrit-elle. Il y a aussi « le voisin qui perce à 20 heures un samedi » ou celui de Virginie « qui fait du tracteur tondeuse tous les deux jours parce que ça amuse le petit de faire un tour dessus à chaque fois qu’il fait beau. »

Comme les voisins relous, les gens irrespectueux donnent aussi la nausée à nos internautes comme Cathy, révulsée par « ceux qui crachent par terre et se mouchent avec leurs doigts ». En matière d'irrespect, Christophe cible quant à lui « les retraités qui attendent le week-end pour tondre ou couper du bois », quand Anne-Marie dézingue « ceux qui mettent les pieds sur les sièges dans les transports ».

On arrêtera là cette liste des incivilités car « ça serait trop long », ironise Freki. Et aussi un problème insoluble selon Patrick. « Rien n’est vraiment supportable, indique-t-il. Mais soyons réalistes, peu de sanctions sont prises. »