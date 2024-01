« Si à 50 ans on n’a pas de Rolex, on a raté sa vie », disait en 2009 Jacques Séguéla. Quinze ans plus tard, voilà qu’un jeune homme de 34 ans accède au poste de Premier ministre, devenant ainsi le deuxième personnage de l’Etat. De quoi plonger toute une génération d’hommes et femmes politiques dans le doute sur leur propre réussite. Rolex au poignet ou non.

Et pour vous, ça veut dire quoi « réussir sa vie » ? Vous mettez-vous des objectifs, des barres à atteindre ? Vos critères sont-ils d’ordre professionnel, personnel, financier ? Et si on ne l’a pas « réussie », est-ce qu’on a forcément « raté sa vie » ? Peut-on rater et réussir sa vie en même temps ? Le bonheur est-il toujours lié à la réussite ?

