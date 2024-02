Lisa* a retrouvé le sourire. Pour elle, la vie est peut-être en train de basculer. Exit son passé décomposé lié à une histoire de proxénétisme aggravée. En poussant la porte de l’accueil de jour baptisé Tara, à Lille, dans le Nord, la jeune fille de 17 ans a retrouvé confiance. « C’est important de pouvoir se confier sans être jugée », lâche-t-elle, d’emblée, à 20 Minutes. Dans ce quatre-pièces, au rez-de-chaussée d’une résidence, huit mineures en situation de prostitution sont, comme elle, déjà venues trouver refuge et accompagnement, quelques heures par jour ou par semaine.

La récente mort par balle d’un adolescent, qui « protégeait » une fille de 16 ans vendant son corps à Toulouse, a une nouvelle fois remis au cœur de l’actualité ce phénomène de prostitution des mineures en voie de « banalisation », selon des sources policières et associatives.

A Valenciennes, dans le Nord, douze hommes ont comparu, le 11 janvier, pour avoir eu des relations sexuelles avec une collégienne de 13 ans. L’adolescente se prostituait via Snapchat et le site de rencontres et de prostitution coco.fr.

« Banalisation de cette pratique »

« Depuis une dizaine d’années, il y a une banalisation de cette pratique dans une jeunesse qui cherche à satisfaire immédiatement ses besoins de consommation », explique, à l’AFP et sous couvert d’anonymat, un policier engagé dans la lutte contre le proxénétisme, en Occitanie.

Un constat que refuse de faire aussi radicalement Hélène Bodart, directrice du pôle protection de l’enfance au sein de l’association Solfa qui gère l’accueil de jour Tara. « On parle de 7.000 à 10.000 mineurs en situation de prostitution en France, je ne sais pas sur quoi ces chiffres se basent**, avoue-t-elle. Il y a dix ans, on comptait une dizaine de cas sur tout l’arrondissement du tribunal de Lille ». Avant de compléter : « Quel que soit leur nombre, ces adolescentes ont avant tout besoin d’être suivies et accompagnées. »

Et une structure d’accueil comme Tara est une initiative pionnière en France (voir encadré). Les associations qui aident n’ont pas forcément de lieu dédié pour servir de point d’ancrage. Pour des filles comme Lisa, un salon pour papoter, une salle de bains pour prendre une douche et même un lit pour se reposer en journée, c’est déjà salvateur. « La première fois qu’elle est venue, elle était accompagnée par une proche qui ne pouvait plus l’héberger très longtemps. Il fallait trouver une solution d’hébergement pérenne car ses parents l’avaient mise dehors », raconte Emma, une des deux éducatrices du centre.

Gagner la confiance

Face à ces jeunes filles, le travail, c’est de gagner la confiance. « Notre objectif premier, c’est de les protéger car elles ont en situation d’errance ou de fugue », renchérit Lilandra, la seconde éducatrice du centre. « Ce n’est pas simple d’accueillir ces ados, explique Hélène Bodart. La prostitution touche à l’intimité, au rapport que l’on a soi-même de son propre corps. On utilise beaucoup de jeux sur les émotions pour faire parler : comment décrire le plaisir pour mieux déconstruire les fausses représentations. »

Le constat, c’est que la plupart des jeunes filles qui atterrissent ici souffrent de troubles de l’attachement. « Elles ont vécu des ruptures, un divorce de leurs parents ou une copine qui ne veut plus leur parler, poursuit la directrice. Elles ont envie d’exister, de liberté, et tombent amoureuses d’un mec qui a capté ça. Comme il faut de l’argent pour vivre cette idylle, elle tombe facilement sous le phénomène de l’emprise. » C’est l’histoire qu’a vécue Lisa. Un récent procès a envoyé son proxénète en prison. « Il a été jugé, je n’ai plus de nouvelles de lui », glisse-t-elle, impassible.

Aujourd’hui, la jeune fille a entamé un service civique dans une école. Le contact avec les enfants a été révélateur. « A la prochaine rentrée, je vais suivre une formation AESH [accompagnante des élèves en situation de handicap] pour m’occuper des enfants handicapés. C’est plutôt cool », s’enthousiasme-t-elle.

Des parents démunis qui frappent à la porte

Pour d’autres, le chemin sera différent. « Nous avons vu débarquer, un jour, une fille qui vient de se faire virer de l’école », témoigne Emma. Autre histoire, autres solutions à trouver. Parfois, ce sont des parents démunis qui frappent à la porte. « Une mère, par exemple, qui a reconnu sa fille dans une annonce sur un site d’escorting, indique Hélène Bodart. Les parents sont entre deux sentiments : la sidération et le rejet ou alors l’envie de vouloir la sortir de là tous seuls. A nous de les aider. »

Car l’étape suivante, c’est la reconstruction. « Apprendre ce qu’est la confiance, sur qui on peut compter », souligne encore Hélène Bodart. Sans discours moralisateur. « Il faut donner l’envie de revenir chez nous, le jour où elles sont en grande difficulté », ajoute-t-elle.

En novembre, l’ex-Première ministre Elisabeth Borne avait présenté les mesures du plan interministériel 2023-2027 contre les violences faites aux enfants, avec notamment un volet sur l’accompagnement. Un plan de protection destiné à la protection des mineures devait être dévoilé en janvier. Avec le remaniement ministériel, plus de nouvelles.

* Le prénom a été modifié.

** Selon les chiffres du ministère de la Justice, il y a eu, en France, 457 mis en cause dans une affaire de prostitution de mineurs en 2022. Le chiffre était de 349 en 2019, soit 30 % d’augmentation en trois ans.