Quatre départements de l’ouest de l’Occitanie (l’Aude, l’Aveyron, l’Hérault et le Tarn) sont placés en vigilance orange neige et verglas par Météo-France. Les neuf autres départements de la région sont en vigilance jaune, notamment la Lozère, en orange jusqu’à 10 heures ce jeudi matin, avant d’être rétrogradée. Les transports scolaires ont été suspendus jeudi matin dans l’Aude (à l’exception du Narbonnais) et dans le nord de l’Hérault.

⚠️ ❄️🚗 Conditions de circulation très difficiles dans le secteur de l’Espinouse sur la RD 922, qui assure la liaison entre l’#Hérault et le #Tarn , malgré le traitement de la chaussée depuis 5h par les équipes du conseil départemental.

> secteur à éviter

L’autoroute A75 a été interdite aux véhicules supérieurs à 7,5 tonnes à partir de Lodève nord, dans l’Hérault, jusqu’aux limites du département du Cantal et de la Lozère, dans les deux sens de circulation. Mais c’est plus au nord, dans le Puy-de-Dôme, que se sont concentrées les principales difficultés avec des automobilistes coincés parfois pendant des heures sur l’autoroute.

L’Aveyron et le Tarn sous la neige

Autour des principales villes d’Occitanie, les conditions de circulation sont normales, notamment à Montpellier, Toulouse, Nîmes, Béziers ou encore Perpignan. Mais elles peuvent être très compliquées ailleurs.

De nombreux accidents se sont produits sur les routes secondaires du Tarn où la neige est la plus abondante. Il a neigé en plaine et il est tombé jusqu’à 20 centimètres à Lacaune, dans le parc régional du Haut Languedoc. Les régions d’Albi et surtout de Castres se sont réveillées sous la neige. La circulation est très difficile à l’ouest du département, mais aussi dans le sud, dans la montagne noire. Circulation délicate également sur la quasi-totalité du réseau secondaire de l’Aveyron, mais aussi sur l’A75 sur le plateau du Larzac, entre Millau et La Cavalerie.

Circulation très difficile dans les Hauts cantons

Dans l’Hérault, les Hauts cantons, où il neige à partir de 400 mètres, sont particulièrement touchés. La circulation est même impossible entre Saint-Pons-de-Thomières et La Salvetat-sur-Agout. Un camion en portefeuille bloque la route à Riols. Dans le Gard, la circulation est difficile dans les Cévennes et l’accès au col de l’Espérou fermé. Mais la principale difficulté est venue de l’autoroute A9, où la circulation a été interrompue plus d’une heure à hauteur de Remoulins en raison d’un camion en feu. Elle a repris depuis sur une voie.