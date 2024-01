Un entêtement qui a provoqué une situation cauchemardesque. Mercredi soir, « entre 400 et 500 véhicules » sont restés bloqués sur l’autoroute A75, à proximité de Clermont-Ferrand, pendant trois heures. Plusieurs automobilistes ont été contraints de passer la nuit dans une station-service d’Issoire, rapporte TF1. Ce jeudi en début de matinée, les camions n’avaient toujours pas le droit de reprendre la route.

En cause, la « conduite inadaptée » d’un conducteur de poids lourd, qui a « essayé de gravir une pente qu’il n’aurait pas due », dénonce la préfecture du Puy-de-Dôme, rappelant que dix à quinze centimètres de neige sont tombés sur le secteur au plus fort de la journée. Résultat : le véhicule a glissé en travers de la route et s’est « mis en portefeuille ». D’autres avaient pourtant fait le choix de se garer sur une aire d’autoroute ou sur la bande d’arrêt d’urgence compte tenu de l’état de la chaussée.

« Pas de défaut d’anticipation »

De quoi créer une belle pagaille. « C’était l’hécatombe », témoigne sur RMC Maxime, conducteur de poids lourd. « Toute la circulation a été arrêtée [vers 20 heures], on a cherché à comprendre ce qui se passait, on ne savait pas ». Il a fallu attendre 22 heures, précise-t-il, pour que les gendarmes indiquent aux camions de se ranger sur la droite.

💬 "C'était l'hécatombe"

« Il n’y a eu de défaut d’anticipation », s’est défendu à l’heure du bilan, Joël Mathurin le préfet du Puy-de-Dôme, rappelant que des arbitrages avaient été opérés en amont. La circulation des poids lourds était interdite sur l'A89, où « les dénivelés sont importants » avec des « pentes à 5-7 % ». « Sur l'A75, une autoroute normalement plus praticable, les saleuses passaient. Si la conduite avait été adaptée, le flux de camions aurait pu se poursuivre », conclut-il.

La situation a été « rétablie ver 23 heures », tandis que l’interdiction de circulation des poids lourds a finalement été levée jeudi en fin de matinée.