Non, Taylor Swift n’est pas devenue l’ambassadrice des cocottes Le Creuset. C’est pourtant ce qu’a laissé croire une fausse publicité, rapporte France Inter. Dans cette pub diffusée massivement sur les réseaux sociaux, on entend la star mondiale, du moins sa voix reproduite par une intelligence artificielle, expliquer qu’après une erreur d’emballage qui empêche la vente de « 3.000 batteries de cuisine », une distribution gratuite des fameuses cocottes en fonte de la marque française est organisée.

De nombreux fans, bluffés par la voix réaliste de la chanteuse se sont fait escroquer et ont passé commande. Il faut préciser que les plus assidus d’entre eux avaient déjà pu voir la star américaine s’afficher avec certains produits de cette marque dans d’autres posts sur Instagram, par exemple.

Pas de cocotte Le Creuset, mais un prélèvement mensuel

Reste que les fans et internautes qui ont visionné la publicité mensongère ont été incités à cliquer sur un lien les conduisant vers une offre paraissant, elle, bien réelle. Des commentaires de clients satisfaits sont même disponibles. Et même s’ils ont enregistré leurs coordonnées bancaires pour régler des frais d’expédition de quelques dizaines de dollars, les fans arnaqués ne recevront bel et bien pas de cocotte… mais hériteront d’un prélèvement mensuel engagé sur leur compte.