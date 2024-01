Les enfants d’Alain Delon continuent à se déchirer publiquement. Anthony Delon a porté plainte contre sa sœur, Anouchka Delon, l’accusant de manipuler leur père. En réponse, Anouchka Delon et Alain Delon ont porté plainte contre lui. L’acteur star s’est dit « extrêmement choqué du déballage médiatique ». Cette fois-ci, c’est le benjamin de la fratrie qui contre-attaque.

Alain-Fabien Delon a porté plainte contre sa sœur pour « abus de faiblesse au préjudice de leur père », âgé de 88 ans. Sur BFMTV, le jeune homme de 29 ans a expliqué son choix. « Alain Delon n’a pas déposé plainte contre Anthony Delon (…) c’est l’avocat véreux qui bosse pour Anouchka Delon qui va déposer plainte contre Anthony Delon », estime-t-il.

« Ma sœur, elle le charge »

« J’ai demandé à mon père quand c’est sorti : "Papa est-ce que tu vas déposer plainte contre Anthony ?" "Bah non, par contre, je veux plus le voir ici, je veux qu’il laisse ta sœur tranquille" », relate-t-il. Alain-Fabien Delon avait publié dimanche sur Instagram ce qu’il présente comme l’enregistrement d’une conversation entre son père et sa sœur, dans laquelle une voix de femme s’adresse à un homme qu’elle appelle « papa ». « On est en train de te prendre pour un débile (…) et moi une conne qui manipule son père », entend-on.

Les deux fils assurent que leurs démarches, judiciaires et médiatiques, ne sont pas liées à l’héritage. Toutefois, Anouchka Delon doit hériter de la moitié de la fortune de l’acteur quand les deux frères devront se partager l’autre. Alain Delon n’a jamais caché sa préférence pour sa fille, décrite comme la « femme de [sa] vie ». « C’est sa préférée. C’était sa préférée pendant des années, il n’y a pas de souci », a assuré Alain-Fabien Delon sur BFMTV. Avant d’ajouter toutefois : « Ma sœur, elle le charge ! C’est facile de suggérer à quelqu’un, dans son état, de faire des choses. » De quoi élargir encore la fracture qui sépare la fratrie.