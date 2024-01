La dernière a eu lieu ce week-end. Dans la nuit de samedi à dimanche, près de 500 teufeurs ont dansé jusqu’au petit matin dans un entrepôt désaffecté près du dépôt pétrolier de Vern-sur-Seiche, au sud-est de Rennes. Tout s’est déroulé dans le calme même si le maire a eu quelques sueurs froides en voyant une rave party s’installer près d’un site classé Seveso. En Bretagne, le phénomène des teufs est d’ailleurs bien ancré depuis de longues années avec « entre deux et quatre raves » chaque week-end dans la région, selon les chiffres de la préfecture. Rien qu’en Ille-et-Vilaine, une cinquantaine de « rassemblements festifs à caractère musical » ont été recensés l’an dernier. Un chiffre en baisse par rapport à 2022 et avec des teufs qui rassemblent moins de monde. « Cela ressemble plutôt à des raves anniversaires », indique Philippe Gustin.

En poste depuis cet été, le nouveau préfet de Bretagne ne semble guère en tout cas apprécier les grosses basses. Moins en tout cas que son prédécesseur Emmanuel Berthier. A l’automne 2022, ce dernier avait engagé un travail de concertation avec les organisateurs de rave parties afin de mieux encadrer ces événements. Et aussi de mieux les répartir sur le territoire pour que ça ne soit pas toujours les mêmes communes qui trinquent. Mais pour leur trouver des terrains pour poser les enceintes, les autorités demandaient en amont que les organisateurs se fassent connaître. Un dialogue resté au point mort, la préfecture n’ayant reçu à ce jour aucune demande d’autorisation.

« On ne peut pas discuter avec des gens qui font des choses illégales »

Devant ce constat d’échec, Philippe Gustin a décidé de serrer la vis en optant pour un discours plus sécuritaire. Adieu donc le dialogue car « on ne peut pas discuter avec des gens qui font des choses illégales », assure-t-il. « Et je ne peux pas accepter qu’on perturbe ainsi les gens et que l’on pénètre sur des propriétés privées », poursuit le préfet. Comme pour le trafic de stupéfiants, il propose de « taper au portefeuille » des organisateurs de rave parties en leur saisissant à chaque teuf le matériel de sonorisation. Une saisie déjà réclamée par certains procureurs dans la région mais pas pour tous.

D’où la volonté du préfet de la région Bretagne d’une « meilleure coordination » entre les autorités. « Cela ne doit pas être plus facile d’organiser une rave party en Ille-et-Vilaine que dans le Morbihan », estime Philippe Berthin, qui risque de ne pas se faire beaucoup d’amis dans le monde de la teuf.