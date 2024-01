Le verre - et le frigo - à moitié vide. La Fédération des associations générales étudiantes (Fage), premier syndicat étudiant, donne à voir concrètement la précarité des étudiants avec une enquête, publiée ce mercredi, qui a été menée auprès de 7.531 étudiants du 23 septembre au 10 décembre 2023 via un questionnaire en ligne. Il en ressort, rapporte France Bleu, que près de 19 % des étudiants ne mangent pas à leur faim.

Pas de fruits et légumes chaque semaine

Les étudiants boursiers sont 28 % à déclarer ne pas manger à leur faim et les non boursiers 16 %. Si, dans les restaurants universitaires, les prix sont maîtrisés à raison d’un repas à 3,30 euros en moyenne, ce sont des tarifs déjà trop élevés pour un étudiant non boursier sur cinq. L’étude montre que ces derniers sautent plus de trois repas par semaine (3,5). L’enquête souligne aussi que quasiment la moitié des étudiants renoncent à acheter des fruits et légumes chaque semaine, en raison de leurs prix trop élevés.

Environ 41 % des étudiants déclarent travailler en parallèle de leurs études, ce qui peut nuire à leur réussite universitaire. En s’appuyant sur les constats de son enquête, la Fage demande notamment une tarification de la restauration à un euro pour tous les étudiants, boursiers ou non, et la mise en place de services de restauration pour les étudiants sur tous les sites de formation.