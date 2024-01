Voilà trois mois que le fils de Marie-Pascale Radoux, une artiste peintre installée à Labastide-Saint-Georges (Tarn), près de Toulouse, est aux mains du Hamas. Orion, Franco-Mexicain de 32 ans, figure parmi les quelque 132 otages, dont quatre ressortissants français, encore retenus dans la bande de Gaza depuis l’attaque meurtrière du 7 octobre. Ce jour-là, comme beaucoup d’autres otages, Orion Hernandez Radoux assiste au festival de musique Tribe of Nova, dans le sud d’Israël, lorsque les combattants du Hamas attaquent.

Sa mère en appelle aujourd’hui au gouvernement israélien et au Hamas : elle exige « un cessez-le-feu, ou au moins une trêve, pour pouvoir libérer les otages ». « Pour les otages, pour les civils, pour les enfants, pour les familles, pour tous, ces centaines et centaines de gens innocents, il faut qu’il y ait un cessez-le-feu », a-t-elle déclaré lors d’un entretien avec l’AFP. Inquiète, elle « demande aussi au Hamas de prendre soin de [son] fils, parce qu’il avait des fragilités physiques ».

Le cauchemar de l’incertitude

Le pire, raconte cette femme de 62 ans, c’est l’absence de signes de vie, l’angoisse de ne pas savoir et l’interminable attente. « Il n’y a pas de mots pour expliquer ce qu’on peut ressentir, […] de la colère à la tristesse, à l’anxiété, à l’angoisse, aux cauchemars. »

Seul espoir auquel se raccrocher : un appel du Hamas, reçu par des amis du jeune homme, « pour dire qu’il allait bien, qu’on ne s’inquiète pas, qu’il était avec eux et qu’ils ne le maltraiteraient pas ». A peine rassurée, Marie-Pascale Radoux se mobilise alors, remue ciel et terre et tente tout pour essayer de localiser son fils, le faire libérer ou au moins s’assurer qu’il est toujours vivant.

« Pour qu’on ne les oublie pas ! »

« Tant que je sais que, chaque jour, je peux faire quelque chose pour lui, ça me maintient de pied (hispanisme pour « debout »). Les jours où il ne se passe rien, c’est terrible », dit-elle d’une voix fluette qui parfois se brise. « L’hyperactivité nous permet de ne pas sombrer dans l’angoisse et l’anxiété. »

Tous les messages reçus de la part des nombreux amis de son fils sont du baume au cœur pour elle. « Ça aide de savoir qu’il y a autant de gens qui attendent et qui souhaitent son retour. » Car « plus le temps est long, plus ça devient compliqué, et surtout les gens peuvent oublier qu’il y a des otages », déplore-t-elle. « Donc nous, on fera tout pour qu’on ne les oublie pas ! »