Le Pas-de-Calais triste champion des catastrophes naturelles

A peine nommé Premier ministre, ce mardi, Gabriel Attal est envoyé patauger dans un Pas-de-Calais inondé pour la deuxième fois en deux mois. Ce qui sera une première pour lui est devenu une sorte d’habitude pour les habitants de ce département, un territoire qui cumule 150 arrêtés de catastrophe naturelle en seulement une décennie.

Pour ce qui est des inondations en cours dans le Pas-de-Calais, la commission interministérielle n’a pas encore pris d’arrêté de catastrophe naturelle, ce qui ne saurait tarder pour que les sinistrés puissent accéder rapidement aux indemnisations des assurances. Pour autant, cette même commission a déjà bien bossé pour ce département depuis 2013. En compilant les données disponibles auprès de la Caisse centrale de réassurance (CCR), l’organisme qui gère le régime d’indemnisation des risques de catastrophes naturelles (Cat Nat), on constate que le Pas-de-Calais est concerné dans plus de la moitié des 293 arrêtés de catastrophe naturelle publiés au Journal officiel ces onze dernières années.

Les inondations, le fléau du Pas-de-Calais

Cette proportion se vérifie quasiment chaque année, à quelques exceptions près. En 2014 par exemple, si la commission interministérielle avait publié trente arrêtés Cat Nat, seuls onze concernaient le Pas-de-Calais, essentiellement pour des « mouvements de terrain ». C’est en 2015 que le département a été le plus épargné, avec huit arrêtés de catastrophe naturelle, dont quatre inondations, deux canicules et deux mouvements de terrain.

Il faut aussi noter que c’est au cours des quatre dernières années que le Pas-de-Calais a cumulé le plus d’arrêtés Cat Nat, 69 en tout, dont vingt pour l’année 2023. Sur sept des onze années observées, la part des inondations représente au moins la moitié du nombre d’arrêtés. Il n’y a guère qu’en 2019 et 2020 que les inondations se sont faites rares dans ce territoire, remplacées par des épisodes de sécheresse.

On peut aussi noter que depuis la mise en place du régime de catastrophe naturelle, en 1982, soit il y a plus de trente ans, on ne compte que six années au cours desquelles aucun arrêté Cat Nat n’a été pris pour le Pas-de-Calais.